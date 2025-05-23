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التعليم والمعرفة

"أنثروبيك" تطلق "كلود 4" أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تطلق "كلود 4" أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي
23 مايو 2025 11:42

أطلقت "أنثروبيك" Anthropic عائلتها الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية "كلود 4" (Claude 4)، تقول شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إنها مصممة لإظهار قدرتها على المنافسة مع أدوات المساعدة الرائدة في الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر مسؤولية من منافسيها.

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"أنثروبيك" داريو أمودي في افتتاح مؤتمر المطورين الأول للشركة "تُعتبر النسخة الرابعة من "كلود" Opus 4 أفضل نموذج برمجة في العالم".

ويُعدّ كل من "Opus 4"، النموذج الأقوى لدى الشركة الناشئة، و"Sonnet 4"، نموذجين هجينين، إذ يمكنهما تقديم إجابات فورية أو تنفيذ مهام أطول في الخلفية، مثل برمجة الكمبيوتر أو تحليل البيانات الفنية لإنتاج تقرير مفهوم.


وطُبع عام 2023 بالسباق لإطلاق واجهات منافسة لـ"تشات جي بي تي" ChatGPT.


وكذلك، أصبحت أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على "التفكير"، إذ باتت تستغرق وقتا أطول للاستجابة وعرض مراحل تفكيرها، كما ازدادت استقلالية.

وتركز شركات التكنولوجيا الأميركية حالياً على "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي أدوات تؤدي مهام مختلفة نيابة عن المستخدم.

وكانت "أنثروبيك" رائدة في هذا المجال مع إصدار نظام "Computer use" في خريف عام 2024، والذي يسمح لـ"كلود" باستخدام أجهزة الكمبيوتر مثل الإنسان: فهو يتصفح الإنترنت، ويختار الأزرار على موقع ما، ويُدخل النص ويستخدم برامج مختلفة.

وقال مايك كريغر، كبير مسؤولي المنتجات في "أنثروبيك" والمؤسس المشارك لإنستجرام "يمكن للوكلاء تحويل الخيال البشري إلى واقع ملموس على نطاق غير مسبوق، وهذا مهم بشكل خاص للمطورين مثلكم".

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واستذكر الأيام الأولى لتطبيق إنستجرام قبل أن تستحوذ عليه فيسبوك، عندما كان فريقها الصغير مضطرا للاختيار بين تطوير ميزة جديدة أو تحسين التطبيق المحمول، على سبيل المثال.

وأضاف كريغر "بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات الناشئة الآن إجراء تجارب متوازية، والتحسين من خلال تعليقات المستخدمين، وبناء المنتجات بشكل أسرع من أي وقت مضى".

المصدر: وكالات
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
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