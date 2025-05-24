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التعليم والمعرفة

انطلاق الدورة الثامنة من «المسرح الثنائي»

عبدالله العويس وأحمد بورحيمة والحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
25 مايو 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، انطلقت مساء أمس الأول بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الثنائي، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان.
وتم خلال حفل الافتتاح التعريف بمخرجي العروض المشاركة، وأبرز الأنشطة التي ستشهدها الدورة الحالية التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.
17 ساعة
شهد جمهور اليوم الأول العرض الإماراتي (17 ساعة) المقتبس من نص «تخريف ثنائي» للكاتب الروماني الفرنسي يوجين يونسكو، وقدمته فرقة مسرح الشارقة الوطني، وهو من إعداد وإخراج عبدالله محمد، وأداء نصر الدين عبيدي، وسيدرا الزول، ويصور العمل بأسلوب كاريكاتوري الخلافات المستمرة بين زوجين تزوجا منذ سبع عشرة ساعة، حول تفاصيل هامشية تبدأ من أمور مثل السكر، والملح، والعسل، كاشفاً عن صراعهما الداخلي الذي يعميهما عن حرب مدمرة تدور في محيطهما.
تميز العرض بتنوع حلوله البصرية والسمعيّة، حيث اعتمد المخرج على توظيف شاشة عرض «بروجكتور»، وفن خيال الظل، والإضاءة، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى تقنية «مسرح داخل مسرح». وقد منح هذا المزيج العرض إيقاعاً حيوياً وتنقلاً رشيقاً بين مشاهده القصيرة، التي تميزت بالأداء الحركي الحماسي للممثلين.

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الندوة النقدية
امتدح المتداخلون في الندوة النقدية التي تلت العرض، وأدارها المخرج الإماراتي أحمد عبدالله راشد، مهارات المخرج ومقاربته الذكية التي أضفت بعداً فكاهياً على نص يوجين يونسكو «العبثي»، كما أشادوا بالأداء المتقن للممثلين، والتصور السينوغرافي المبتكر الذي حصر مساحة التشخيص حول فراش الزوجية بخلفيته السوداء، وجعل من سقف الغرفة الذي كان يتداعى مع كل دوي للمدافع في الخارج ملمحاً بصرياً مؤثراً في الصورة الكاملة للعرض.

سلطان بن محمد القاسمي
دبا الحصن
مهرجان المسرح الثنائي
الشارقة
دائرة الثقافة
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