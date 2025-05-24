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مذكرات ميلانيا بصوت مستنسخ يثير الدهشة!

مذكرات ميلانيا بصوت مستنسخ يثير الدهشة!
24 مايو 2025 22:58

أعلنت السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، يوم الخميس، عن إصدار النسخة الصوتية من مذكّراتها، والتي تم إنشاؤها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصفتها بأنها "مستقبل النشر"،وفقًا لما ذكره موقع ABC News.

وقالت في منشور عبر منصة X: "عصر جديد في النشر. يشرفني أن أقدّم لكم (ميلانيا – الكتاب الصوتي بالذكاء الاصطناعي) بصوتي الخاص المُولد بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي. دعونا نبدأ مستقبل النشر".

ووفقاً لموقعها الرسمي، فإن الراوي في هذا الكتاب الصوتي هو نسخة من صوتها أنشأته شركة ElevenLabs بإشرافها وتوجيهها الكامل.

وفي مقطع ترويجي نُشر على حسابها، تقول الراوية: "قصتي. وجهة نظري. الحقيقة".

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النسخة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط، وسيتم إصدار نسخ بلغات أجنبية لاحقاً. ويمتد الكتاب الصوتي لـ7 ساعات ودقيقة واحدة.


وخلال كلمة لها في إحدى الفعاليات في حديقة البيت الأبيض، وصفت ميلانيا الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها "حلويات رقمية" تجذب الجيل الجديد، محذرة من آثارها السلبية المحتملة.

إسلام العبادي (أبوظبي)

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الذكاء الاصطناعي
ترامب
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