كيف تسأل الذكاء الاصطناعي؟.. 5 مفاتيح لإجابات أدق

الاتحاد (أبوظبي) من البحث بالكلمات إلى المحادثة استطاع الذكاء الاصطناعي تغيير طريقة تواصلنا مع المعلومات...وقد أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً من حياتنا، فضلاً عن مساهمتها في إنجاز الكثير من المهام اليومية. وعلى عكس محركات البحث التقليدية، يعمل "تشات جي بي تي" بشكل أفضل عندما تبدأ معه من نقطة واضحة وتوفر له سياقًا محددًا.

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مؤخراً سلطت جوجل الضوء، خلال مؤتمر، على كيفية أن المستخدمين أصبحوا يطرحون أسئلة أطول وأكثر تعقيدًا عند استخدامهم لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للكثيرين ممن نشأوا في زمن جوجل، كانوا يتعلمون كيفية البحث بكلمات مفتاحية محددة، لكن اليوم، هناك طريقة أقرب للمحادثة البشرية، تمامًا، كما تتحدث إلى صديق، لا تكتفي بكلمات، بل تضيف مشاعرك وسياقك، وهذا بالضبط ما يُحدث الفرق مع "تشات جي بي تي". وبحسب موقع "bgr" الإلكتروني. هناك خمس أسرار لاستخدام "تشات جي بي تي" بأفضل طريقة.



الذكاء الاصطناعي يفهمك... أعرف كيف تسأله!

لكي تحصل على أفضل إجابة ممكنة من"تشات جي بي تي"، لا يكفي أن تكتب سؤالًا بسيطًا فقط.المفتاح هو أن تستخدم "تقنيات متقدمة" تساعده على فهمك بوضوح، وتمنحك ردودًا دقيقة وكاملة ومخصصة. فيجب أن تكون واضحا ومحددا، وتأكد من صياغة تعليمات واضحة ومحددة للنموذج لتحقيق التواصل الفعال.

اليك أهم 5 تقنيات يستخدمها المحترفون للتعامل مع الذكاء الاصطناعي:

تقنية "تقمص الأدوار"

اطلب من تشات جي بي تي" أن يؤدي دورًا معينًا يناسب مستوى الإجابة الذي تريده: مثلاً أطلب منه أن يشرح لك كأنك طفل عمره 12 سنة..عندها ستحصل على شرح مبسط جدًا.

أيضاً: تخيل أنك أستاذ جامعي يحمل دكتوراه في الفلسفة.. وقتها ستحصل على تحليل عميق ومتقدم. فهذا الأسلوب يحدد مستوى اللغة والعمق المطلوب بسهولة وفعالية.

قدم أمثلة واقعية لـ"تشات جي بي تي"

من أقوى الطرق لتحسين جودة الردود أن تقدم أمثلة واقعية. مثلاً: أطلب منه كتابة رسالة أوأعطه مثالًا من رسائلك السابقة.

إذا كنت تريد رسمًا أو مخططًا.. قل له: "ارسم شيئًا مشابهًا لهذا النموذج" كلما زادت الأمثلة، كانت النتيجة أقرب لما تتخيله.

أخبر "تشات جي بي تي" بالهدف من سؤالك:

أخبر "تشات جي بي تي" بأنك تكتب مقالًا أو تجري بحثًا أو أنك فقط فضولي تريد معرفة سريعة. فكلما عرف النموذج لماذا تسأل، وما الذي تعرفه مسبقًا، استطاع أن يقدم إجابة مخصصة لحاجتك.



حدد نبرة الرد المطلوبة من "تشات جي بي تي"

أخبر "تشات جي بي تي" أنك تريد إجابة رسمية أو مرحة أو مباشرة أو تحليلية أو ربما بنبرة تعليمية.

يمكنك قول: "اكتب الرد بنبرة مرحة وتعليمية فيها أمثلة كثيرة"، أو "أريد تحليلًا أكاديميًا بلغة رسمية وجادة".

بهذا، يطابق "تشات جي بي تي" أسلوبك تمامًا.

اطلب من "تشات جي بي تي" التفكير خطوة بخطوة

إذا كنت تسأل سؤالًا معقدًا أو يتضمن عدة أجزاء، اطلب منه أن يشرح طريقته خطوة بخطوة: يجب عليك طلب توضيح التواصل بشكل صحيح مع شات جي بي تي عند التعامل مع مواضيع معقدة، حيث يساعدك طرح الأسئلة خطوة بخطوة في الحصول على شرح مفصل وعميق، فقط اطلب منه عرض الحلول بشكل منهجي، ما يسهل عليك فهم كيفية الوصول إلى الإجابات، وهذه الطريقة لا تعزز فقط من جودة الإجابات بل تعلمك أيضاً كيفية حل المشكلات بشكل فعال في مسائل الرياضيات أو تحليل نصوص معقدة أو في حال في إنشاء خطط أو استراتيجيات

فهذا يساعدك على فهم منطقه، ورؤية كيف توصّل للإجابة، وربما اكتشاف الأخطاء إن وجدت.فالذكاء الاصطناعي لا يفهم الكلمات فقط ،بل يفهم السياق، والأسلوب، والنوايا أحياناً إذا ساعدته على ذلك.

الفرق الحقيقي بين سؤال عادي وإجابة استثنائية، هو كيف تصيغ سؤالك.. كما يجب عليك تقديم معلومات دقيقة ومنسقة قدر الإمكان للنموذج للمساعدة في توليد إجابات أفضل، سواء كنت تبحث عن شيء أو حتى تكتب محتوى، لا بد أن تحدد تماما ما تبحث عنه ليقدم إجابات محترفة.



