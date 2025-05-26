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«الشارقة للفنون»: ثلاث دعوات مفتوحة في السينما والرسوم المصورة

«الشارقة للفنون»: ثلاث دعوات مفتوحة في السينما والرسوم المصورة
26 مايو 2025 18:48

الشارقة (وام)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لثلاث دعوات مفتوحة ضمن برامجها السنوية في مجالات السينما، والنشر، وقصص الرسوم المصورة، وذلك بهدف دعم الفنانين والممارسين الثقافيين من المنطقة والعالم، وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم المعاصرة وتعزيز الإنتاج الفني.
ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام من داخل الدولة وخارجها إلى التقدّم للمشاركة في النسخة الثامنة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي يحتفي بالسينما المستقلة وتهدف المنحة إلى دعم إنتاج أفلام قصيرة تستكشف آفاق السينما المعاصرة، على أن يُعرض الفيلم الفائز لأول مرة ضمن إحدى دورات المنصة المقبلة.
تتيح المنحة لجميع صنّاع الأفلام المستقلين، من مختلف الأعمار والجنسيات، التقدم بأعمال لا تتجاوز مدتها خمسين دقيقة، شاملة المقدمة، مع تقديم فيديو تعريفي مدته ثلاث دقائق يوضح الرؤية الفنية للفيلم المقترح من حيث النوع، والثيمة، والبنية العامة، والحبكة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة 120,000 درهم إماراتي (نحو 30,000 دولار أميركي)، تُوزع على الفائزين وفقاً لعددهم واحتياجاتهم الإنتاجية، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات من يوم 19 يونيو القادم.
في مجال النشر، دعت المؤسسة الباحثين والمترجمين والكتّاب والمحررين، والناشرين المستقلين، والمجموعات والمؤسسات غير الربحية، إلى تقديم مقترحاتهم للحصول على منحة النشر، التي تقدم دعماً إجمالياً بقيمة 30,000 دولار أميركي لعدة فائزين، ويشترط في المشاريع المقترحة أن تتمتع بجودة فكرية وبصرية ومادية عالية، وتتبنى مقاربات نقدية وتجريبية في مجالات الفن والنشر.
تركز المنحة على دعم العاملين الثقافيين من الفئات غير الممثلة على نطاق واسع، سواء من المقيمين أو المرتبطين جغرافياً أو بحثياً بمناطق جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، أو منطقة الكاريبي، أو المحيط الهادئ، أو الأميركيتين، أو دول الاتحاد السوفييتي السابق، أو منطقة البلقان، بالإضافة إلى الشتات في السياقات الغربية. ويستمر التقديم للمنحة حتى 17 أغسطس القادم.
أما الدعوة الثالثة، فتتعلق بالإصدار السابع من كتاب القصص المصورة «كورنيش»، الذي يضم أعمال رسامين وفناني الكوميكس من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بانفتاحه على مقاربات فنية متنوعة تشمل الخيال العلمي، والميثولوجيا، والتاريخ الفني، والتجارب الشخصية.
ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المشاركات وتعزيز التبادل الإبداعي، حيث يُدعى الفنانون المختارون إلى ملتقى يستمر ثلاثة أيام لتبادل الأفكار والرؤى، تليه مرحلة إعداد ونشر الإصدار الجديد، وتستمر فترة التقديم حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات من يوم 30 يونيو القادم.

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