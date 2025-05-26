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المجمّع الثقافي يستضيف معرض ميثاء عبدالله حتى 30 أغسطس

المجمّع الثقافي يستضيف معرض ميثاء عبدالله حتى 30 أغسطس
26 مايو 2025 20:24

أبوظبي (وام)
يسلط المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الضوء على المواهب المحلية من خلال معرض «ميثاء عبدالله: بين التبلور والواقع»، وهو المعرض الفردي المتواصل للفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله متعددة التخصصات، الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل لعرض تجربة عالم يمتزج فيه الخيال بالواقع.
وعبر مزيج آسر من الرسم والنحت تستكشف ميثاء عبدالله العمق الفني في الفلكلور والأسطورة وعلم النفس والبنى الاجتماعية، لتبدع أعمالاً تتنقل بين التجريد والتجسيد، حيث ليسلط المعرض الضوء على قوة وقدرة الفن على إثارة وتوليد الحوار، وإلهام التأمل الذاتي وتوطيد الروابط الثقافية داخل المجتمع.

وفي أعمالها الفنية تمزج ميثاء عبدالله بين مختلف التخصصات، وتدمج أعمالها بسلاسة بين الفيلم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم والأداء، وتستلهم ممارساتها الفنية أيضاً من الطابع الأدائي للمسرح، مستخدمةً طبيعته المركبة لاستكشاف مواضيع الفلكلور والتكيف الاجتماعي.
وستقام جلسة حوار فني (باللغة الإنجليزية) بمشاركة ميثاء عبد الله تُدريها القيمة الفنية منيرة الصايغ (مؤسِسة منصة دروازة التجريبية للفنون) في 28 مايو الجاري لتناول رحلة أعمالها ومسيرتها الفنية.

المجمّع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
معرض فني
ميثاء عبدالله
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