الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"ميتا" تبدأ تدريب الذكاء الاصطناعي في ألمانيا

"ميتا" تبدأ تدريب الذكاء الاصطناعي في ألمانيا
27 مايو 2025 12:28

أصبح بإمكان مجموعة "ميتا" الأميركية المالكة لتطبيق "فيسبوك" البدء الآن في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على نطاق واسع باستخدام بيانات المستخدمين من ألمانيا.

وذكرت وكالة الانباء الألمانية، أن الشركة الأميركية تعتزم قراءة جميع المنشورات التي ينشرها المستخدمون على فيسبوك أو إنستجرام من أجل تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وأتاحت الشركة للعملاء الاعتراض على هذا الاستخدام بشكل نشط حتى الثلاثاء.

وينتمي تطبيق "واتسآب" أيضاً إلى "ميتا"، لكن محتوى الدردشة مشفر - لذلك لا تستطيع الشركة استخدامه، ومع ذلك، فإن المحادثات مع مساعد الذكاء الاصطناعي "ميتا إيه آي" تعتبر عامة ويمكن استخدامها أيضاً لأغراض التدريب.

أخبار ذات صلة
جرحى جراء تصادم قطار وشاحنة جنوب ألمانيا
روبيو يستقبل وزير خارجية ألمانيا في واشنطن

وكان مدافعون عن حقوق المستهلكين في ألمانيا أخفقوا في محاولتهم القضائية لحظر استخدام البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي، حيث قضت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا يوم الجمعة الماضي في إجراء سريع بجواز استخدام شركة "ميتا" منشورات المستخدمين من فيسبوك وإنستجرام لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وحرك مركز استشارات المستهلكين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الدعوى القضائية، وبرر طلبه باستصدار أمر قضائي عاجل بانتهاك قانون حماية البيانات الأوروبي، من بين أمور أخرى.

وبعد النطق بالحكم، أكدت شركة "ميتا" أن عملية تدريب الذكاء الاصطناعي لا تنتهك أي قواعد لحماية البيانات، وقال متحدث باسمها: "نحن ملتزمون بوضع الذكاء الاصطناعي المدرب في ألمانيا بين أيدي الشعب الألماني وضمان حصول الجميع في أوروبا على فرص متساوية للوصول إلى الفوائد الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي".

المصدر: وام
ميتا
ألمانيا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©