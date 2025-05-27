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التعليم والمعرفة

راشد الشرقي يشهد ختام الدورة الـ 13 لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي

راشد الشرقي يشهد ختام الدورة الـ 13 لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي
27 مايو 2025 20:06

الفجيرة (وام)

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أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن المسرح يعد مرآة حضارية تعكس تطور المجتمعات، وشدد على أهمية تعزيز الموهبة والإبداع في هذا المجال لدى الطلبة، من خلال المسرح المدرسي والمهرجان المميز الذي تستضيفه الفجيرة كل عام ويسهم بشكل كبير في بناء جيل مسرحي لافت. وشدد على البنية الثقافية الكبيرة التي تتمتع بها الفجيرة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.جاء ذلك خلال حضوره حفل اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، التي نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وبمشاركة طلاب المدارس الذين قدموا على مدار 3 أيام 15 عرضاً مسرحياً مميزاً من مدارس منطقة الفجيرة التعليمية.
وأشاد بالدور الذي يؤديه المسرح المدرسي في تنمية مهارات الطلبة وتعزيزها وتوجيه إبداعاتهم، إذ يسهم في تقديم أسماء تعزز حضورها في العالم الفني والوطني، مشدداً على أهمية المهرجان كملتقى يحتضن إبداعات الطلبة ويجمع ما بين الإبداع والمعرفة.
وكرم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، في ختام الحفل، لجنة التحكيم والفائزين في المسابقات المسرحية المختلفة والمتمثلة في مجالات النصوص والتمثيل والإخراج والمكياج والملابس، إضافة إلى العمل المسرحي المتكامل.
وأكد ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، أن المهرجان يأتي بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومتابعة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس الهيئة، وأن إمارة الفجيرة تعد مركزاً حاضناً فنياً وإبداعياً وتسهم في صقل مواهب الطلبة وتفعيل دورهم في الحراك الثقافي والفني داخل المجتمع.
حضر الحفل عدد من مديري المؤسسات الاتحادية والمحلية، وأعضاء اللجنة التحكيمية والمنظمة، وعدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور وطلاب وطالبات المدارس.

راشد الشرقي
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي
المسرح المدرسي
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