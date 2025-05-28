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إطلاق تطبيق "واتساب" لأجهزة آيباد اللوحية

إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية
28 مايو 2025 10:13

الاتحاد (أبوظبي) أعلنت شركة ميتا، رسميًا أن تطبيق واتساب بات متاحًا لأجهزة آيباد اللوحية من "أبل"، وهو أمر طال انتظاره.

ويتيح تطبيق واتساب لآيباد إجراء مكالمات فيديو وصوت مع ما يصل إلى 32 شخصًا، ومشاركة شاشة الجهاز، واستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية.وفق موقع تك كرانش.


لم يكن إطلاق التطبيق مفاجئًا تمامًا؛ فقد نشرت حسابات واتساب الرسمية على منصة إكس تغريدة تلميحية يوم أمس، ما أثار التكهنات حول قرب صدور نسخة آيباد المنتظرة.

ومن اللافت أن تطبيق إنستغرام المملوك أيضًا لشركة ميتا، يُقال إنه يعمل على نسخة خاصة بأجهزة آيباد، ما يشير إلى توسع ميتا في دعم أجهزة آبل اللوحية.

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الآن، أصبح التطبيق الرسمي الخاص بآيباد متاحًا للتحميل عبر متجر آب ستور.

مع إطلاق النسخة الرسمية من واتساب على آيباد، تُكمل ميتا سلسلة خطواتها لتقديم تجربة متكاملة على مختلف الأجهزة.
التطبيق الجديد لا يقتصر على المراسلة والمكالمات، بل يستفيد من مزايا النظام مثل تعدد المهام، دعم لوحة المفاتيح، والقلم الذكي، ليمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

وفي ظل التلميحات حول تطبيق انستغرام مخصص لأجهزة آيباد، يبدو أن ميتا تستعد لجعل أجهزتك اللوحية أكثر تفاعلاً من أي وقت مضى.

 

المصدر: وكالات
آيباد
آب ستور
واتساب
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