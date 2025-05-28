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التعليم والمعرفة

جلسة حوارية تتناول «الهوية والقيم في مجتمع الإمارات»

صورة جماعية خلال الجلسة (من المصدر)
29 مايو 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

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بدعوة من دائرة الآثار والمتاحف في إمارة رأس الخيمة، وبحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والوطنية، شارك عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجلسة حوارية بعنوان «الهوية والقيم في مجتمع الإمارات»، وذلك في مركز شباب رأس الخيمة، وبحضور المستشارين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سالم الزمر، وإبراهيم جمعة، وجمع من المهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي.
وخلال الجلسة، أشار الرئيس التنفيذي لمركز حمدان إلى أن التمسك بالقيم الرفيعة كان دوماً عاملاً حاسماً في بقاء الشعوب وصمودها أمام التحديات. وأشار إلى أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً يُحتذى به في الموازنة بين الطموح التنموي والانفتاح العالمي، والحفاظ على منظومة القيم الأصيلة، المستمدة من التراث الأصيل للدولة.
وأضاف أن القيم الإماراتية - برغم بساطتها في مظهرها - إلا أنها عميقة في جوهرها، مستندة إلى تراث عريق، وإرث ديني وإنساني، وتعبّر عن هوية راسخة ومشروع وطني متجدد.
ونوّه بن دلموك بأن الحاضر الإماراتي بكل ما فيه من تنمية وازدهار وتقدم تقني وعمراني واقتصادي، ما هو إلا امتدادٌ أصيل لماضٍ مفعم بالقيم الراسخة والمبادئ النبيلة والأخلاق المتجذرة في هوية هذا المجتمع. وأوضح أن القيم هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الأمم، وأن التخلي عنها يعني تعريض المجتمع للهشاشة مهما بلغ من مظاهر التقدم.
وشدد على أن القيم المجتمعية ليست مجرد موروث ثقافي أو مادة تعليمية، بل منظومة حياة تحفظ التوازن الداخلي للمجتمع، وتشكل درعاً واقياً أمام المتغيرات. وأضاف أن كل تراجع عن القيم هو تراجع عن الذات، وأن الحفاظ عليها مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل أو التقصير.
وفي نهاية اللقاء، كرّم أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، عبد الله حمدان بن دلموك، تقدراً لجهوده البارزة في حفظ التراث، وتعزيز القيم الوطنية.

الإمارات
دائرة الآثار والمتاحف
رأس الخيمة
عبد الله حمدان بن دلموك
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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المجتمع الإماراتي
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