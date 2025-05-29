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إغلاق باب التسجيل في الموسم الـ12 من «شاعر المليون»

إغلاق باب التسجيل في الموسم الـ12 من «شاعر المليون»
29 مايو 2025 17:45

أبوظبي (وام)
أعلنت هيئة أبوظبي للتراث إغلاق باب التسجيل للموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه ويستهدف تعزيز قيم الهوية الوطنية، ونشر الوعي بالموروث، ورعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه المختلفة. وبلغ عدد الشعراء الذين تقدموا بطلبات التسجيل في الموسم الثاني عشر أكثر من 1200 ينتمون إلى 25 دولة.كان التسجيل قد انطلق في أبريل الماضي، وتم تمديده حتى 15 مايو الجاري، وذلك في إطار حرص هيئة أبوظبي للتراث على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالتقدم للمشاركة بالبرنامج في ظل الإقبال الكبير الذي شهده الموقع الإلكتروني للبرنامج من المتقدمين لتسجيل بياناتهم.
وقال الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، إن برنامج «شاعر المليون» يأتي ضمن الدور الكبير لإمارة أبوظبي في دعم الشعر، وتقدير شعراء النبط، وتثمين أعمالهم.
وأشار إلى أن البرنامج حمل منذ انطلاقته في عام 2006 على عاتقه مسؤوليةً كبيرة في الحفاظ على التراث الشعري النبطي، ونقْله إلى الأجيال الجديدة بروح الأصالة التي نشأ عليها وانطلق منها، فيما شهد البرنامج على مدار 11 موسماً سابقاً، تألُّقَ مئات الشعراء الذين قَدّموا محتوًى أدبيّاً غنيّاً وفريداً عَكَسَ جمالياتِ اللغة، وقوة التعبير، وتأثير الكلمة، وفي عام 2025، ينطلق الموسم الثاني عشر من البرنامج، تأكيداً لمكانته واستمراره في تأدية رسالته بوصفه أضخم مسابقات الشعر النبطي في العالم العربي.
وأوضح أن برنامج شاعر المليون يتميز بقواعده الثابتة التي قام عليها، ويسعى إلى الحفاظ عليها وترسيخها، مثل الأسس الفنية للقصيدة النبطية من حيث سلامة وزنها وقافيتها، وكذلك وجود مراحل للتنافس بآليات مختلفة في كل مرحلة.
وأضاف أن خريطة انتشار الشعر النبطي في العالم العربي ازدادت اتساعاً مع انطلاق شاعر المليون، وأصبح شعراء النبط في مختلف دول العالم سفراء لهذا اللون الشعري الأصيل في الثقافة العربية، وأن نجوم المسابقة يستمرون في نثر أشعارهم وإبداعاتهم التي جددت دماء الشعر النبطي في العالم العربي.
وتصل قيمة الجوائز للشعراء الفائزين بالمراتب الأولى في البرنامج إلى أكثر من 15 مليون درهم، منها خمسة ملايين درهم للفائز الأول بلقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر.

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