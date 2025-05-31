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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً متنوعاً في يونيو

مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً متنوعاً في يونيو
1 يونيو 2025 01:15

دبي (الاتحاد)

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو، سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوعة، التي تشكّل فرصة مثالية للتعلم والتعرف على أدوات ومهارات جديدة تنّمي المعرفة والموهبة لدى المشاركين.
وتستهل المكتبة برنامج فعالياتها بورشة تدريبية بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، تهدف إلى استكشاف جماليات الحب والصراع في رائعة شكسبير «روميو وجولييت»، التي تعد واحدة من أعظم أعمال الأدب المسرحي في تاريخ الإنسانية، حيث تسلط الضوء على دراسة وتحليل الشخصيات، والصراع واللغة المسرحية، إلى جانب المساهمة في تعزيز مهارات الكتابة والإلقاء.
وتحت عنوان «إيقاع اللهجات»، تقدم المكتبة أمسية شعرية استثنائية تحتفي بجمال اللهجات المحكية من مصر، والشام، والخليج، حيث تتناغم الكلمات العذبة لتسرد قصصاً نابضة بالحياة تعبر عن الروح والوجدان. ويصاحب الأمسية عزف موسيقي حي على آلات متنوعة، يمزج بين الألحان الشرقية والغربية في تناغم يأسر القلوب، بالإضافة إلى تجربة ثقافية وفنية غنية تبرز عمق التراث وتنوع أشكال التعبير الإبداعي في عالمنا العربي، بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء.
فعاليات متنوعة 
تنظم المكتبة، على مدار يومين، معرضاً توثيقياً مميزاً بعنوان «كنوز إماراتية مختومة بالتاريخ: من أرشيف الذاكرة إلى مقتنيات الأجيال»، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع. يشمل المعرض استعراضاً لمجموعة من الطوابع النادرة التي توثق محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات، إلى جانب ورشة عمل وجلسة حوارية تتيح للمشاركين التعرف على أسرار البحث، وطرق التوثيق، وآليات بناء مجموعات مقتنيات تحافظ على ذاكرة الأجيال.
وتقدم المكتبة ورشة عمل تفاعلية بعنوان «الاستعداد لسوق العمل.. أكثر من سيرة ذاتية» موجهة للطلاب والباحثين عن عمل، تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات وأدوات أساسية لا غنى عنها في بيئة العمل الحديثة، وتعريفهم بكيفية بناء حضور احترافي يتجاوز السيرة الذاتية التقليدية، بالإضافة إلى تحديث ملفاتهم على «لينكد إن» لبدء مسارهم المهني بثقة.
فن الإيكيبانا
تختتم مكتبة محمد بن راشد فعالياتها لشهر يونيو بجلسة تفاعلية مميزة بعنوان «فن الإيكيبانا»، تقام بالتعاون مع مؤسسة «الإيكيبانا» الدولية، لاستكشاف جمال فن تنسيق الزهور اليابانية. وتهدف الجلسة إلى تعريف المشاركين بهذا الفن التقليدي العريق، الذي يجمع بين الجمال الطبيعي والبعد الفلسفي، وتعليمهم أسس التوازن والتناغم في ترتيب الزهور بأسلوب ياباني أصيل.
سينما وموسيقى
تستضيف المكتبة مهرجان الأفلام الكورية الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، حيث يُعرض خلاله ثمانية أفلام من بينها «JAURIM»، و«The Wonderland»، والتي تُختتم بجلسة حوارية مع المخرج. كما يقدم المهرجان عرضاً موسيقياً تقليدياً باستخدام الآلات التراثية الكورية، في رحلة ثقافية متعددة الحواس.
كما تنظم المكتبة أمسية سينمائية جديدة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو» في المسرح الداخلي، حيث تُعرض ثلاثة أفلام روائية من مختلف أنحاء العالم. وتشمل الأمسية عرض فيلم «حار جاف صيفاً» للمخرج شريف البنداري، من إنتاج مصري-ألماني عام 2015، إلى جانب الفيلم الكوري الجنوبي «جالوبر» للمخرج هان-وول أوه، والذي أُنتج عام 2024، بالإضافة إلى الفيلم الصيني «اركض، فلنركض» للمخرجة ينشياو ران، ومن إنتاج عام 2024. وتهدف الأمسية إلى تعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة من مختلف الدول حول العالم.

مكتبة محمد بن راشد
روميو وجولييت
شكسبير
الثقافة
مسرح دبي الوطني
دبي
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