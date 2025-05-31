التاريخ الشفاهي.. مرويات تضيء التاريخ

هزاع أبوالريش

تزاد أهمية التاريخ الشفاهي في عصرنا الراهن، وتتعاظم أدواره مع الاهتمام الأصيل للجهات الثقافية والمؤسسات التعليمية بترسيخ مفهوم التراث والتاريخ الشفهيين، مما يعكس أهمية صون التاريخ والحصيلة العميقة التي يرتكز عليها ماضٍ مليء بالتفاصيل والوقائع، ومن ثم فإن الروايات الشفاهية القائمة على خبرات معرفية، تعد مرجعاً مهماً ومُلهماً للأجيال القادمة. وحسب ما أكده أكاديميون وباحثون وأدباء لـ «الاتحاد»، فإن التاريخ الشفهي يمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، باعتباره وسيلة مهمة لنقل المعارف والتقاليد والطقوس والوقائع، التي لا تزال غير مسجلة في الكتب أو الوثائق الرسمية.

بدايةً، قال فهد علي المعمري، باحث في التراث الشعبي: إن التاريخ الشفهي جزء من منظومة التراث، فحين نتحدث عن التراث، فأننا نتحدث عن منظومة كاملة، تتكون من عدة سلاسل، وضمن هذه السلاسل سلسلة التاريخ الشفهي، بالإضافة إلى البحث الميداني، والتأليف، وغيرها من السلاسل الأخرى التي ترتبط بالتراث، وهو المفهوم الأعم والأشمل. فالتاريخ الشفاهي من أهم ما يميز التراث، لأنه يحفظ كل ما قام به الأجداد من أقوال كالأشعار والأمثال، ومؤلفات كالخراريف، هذه المنظومة الكاملة لا تكتمل إلا إذا أدركنا تاريخ الآباء، والتاريخ ربما لا يتأتى بالمخطوطات والوثائق، ولكن يأتي بالروايات أو المرويات الشفهية، فهذه المرويات اليوم تمثل قمة التاريخ الشفاهي، لذلك كان المنطلق من التاريخ الشفاهي هو حفظ وصون كل ما يتعلق بما فعله الآباء والأجداد، من خلال المنظومات القولية، مثل الشعر والأمثال والقصة والخراريف، بالإضافة إلى الفنون والأهازيج، والحرف التقليدية والشعبية من مأكولات وأزياء وحُلي، فكل هذه المنظومة المتكاملة تصب في عمق التراث وتاريخه. أما عن دور الجهات الثقافية والمؤسسات التعليمية، فربما في السنوات الأخيرة زاد الحرص في جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالثقافة والأدب والفكر والتاريخ، بإدخال بعض المساقات المتخصصة في التراث، وهذا الاحتضان بحد ذاته يعد إضافة كبيرة للإنسان والوطن، لما يحمله من مسؤولية كبيرة في ترسيخ مفهوم الماضي بكل تجلياته وفصوله وآماله وتطلعاته وتحدياته، وأن يكون الجيل القادم معنياً بهويته وتاريخه.

ثروة الذاكرة

من جانبه، يقول الدكتور مأمون عبدالكريم، أستاذ ونائب كلية الآداب في جامعة الشارقة : «تتميز المجتمعات المعاصرة بأنماط حياتها وتقدمها التكنولوجي وانفتاحها الثقافي، وما يزخر به من تغيرات وتحولات، لذا، يُحدث هذا الواقع الجديد آثاراً عميقة على المجتمعات التقليدية وثقافاتها، حيث إن، الحكايات والروايات الشعبية الشفهية والأغاني التقليدية، وغيرها من العادات والتقاليد، أصبحت عناصر من التراث الثقافي غير المادي مهددة بالزوال، ونلاحظ تآكلاً مستمراً للعديد من عناصر التراث والتاريخ الشفهيين في هذه المجتمعات، نتيجةً لأنماط الحياة الحديثة ووسائل التواصل الجديدة التي دخلت حياة الناس». موضحاً: «لقد أدى ذلك إلى انقطاع التواصل المباشر بين الأجيال الجديدة وكبار السن، الذين يمتلكون ثروة من الذاكرة الشفهية التي لا غنى عنها لمجتمعاتنا، وهي ممارسة كانت في السابق حجر الزاوية في العلاقات بين الأجيال».

وتابع: «من خلال السرد الشفهي، نكشف تفاصيل بالغة الأهمية عن الحرف التقليدية والفنون الشعبية، وأنماط الحياة والأحداث الاجتماعية والدينية المهمة، التي تشكل الهوية الثقافية، في كثير من الحالات، يُعدّ التاريخ الشفوي المصدر الوحيد لفهم تراث الجماعات التي لم تُوثّق بشكل كافٍ، مثل المجتمعات الريفية. فهو أداة حيوية لسد الفجوات التاريخية. ويُعدّ احتضان التاريخ الشفوي أمراً ضرورياً للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز شعور قوي بالانتماء، فهو يتجاوز مجرد سرد الماضي، مُجسّداً الذاكرة الحية للشعب، التي توارثتها الأجيال. كما تقع على عاتق الهيئات الثقافية مسؤولية توثيق هذه الروايات والاستفادة من التقنيات الحديثة لحماية هذا التراث الشفوي، ويجب عليها المبادرة بإطلاق مشاريع تهدف إلى جمع وأرشفة الشهادات الفردية، لا سيما في المناطق التي تنعدم فيها الوثائق المكتوبة، وتلعب المؤسسات التعليمية دوراً حاسماً في تعزيز أهمية التاريخ الشفوي لدى الأجيال الشابة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج التاريخ الشفوي في المناهج الدراسية، وتنظيم ورش العمل، إن احتضان التاريخ الشفوي ليس مجرد استثمار، بل هو ضرورة للمستقبل، إذ يُغذي التنوع الثقافي ويُساهم في تكوين ذاكرة جماعية متماسكة».

مرجع للأجيال

يقول خالد الجابر، شاعر وكاتب: «مرَّت على دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الأحداث التاريخية المهمة، التي لم تحظ أغلبها بالتدوين والحفظ، لذلك يشكل التاريخ الشفهي جزءاً مهماً في تاريخ المنطقة، ومصدراً مهماً لكتابة تاريخ الدولة وأن يكون مرجعاً للأجيال، والباحثين والمعنيين. حضور الرواية الشفاهية والاعتماد على الرعيل الأول من المؤرخين الإماراتيين في معاصرتهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وأخذ أقوالهم وتدوينها هو إضافة كبيرة بلا شك. ولا ننسى اليوم دعم الجهات الثقافية والمؤسسات التعليمية، وإقامة المحاضرات والندوات والفعاليات المعنية بالتاريخ الشفاهي، هو أيقونة تتجلى بمعايير عالية المسؤولية ومؤشرات تسلط الضوء على مدى أهمية هذا التاريخ والتراث، الذي يعد ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية التي ترسخ وعياً كافياً في ذهن الأجيال بماضيهم وتراثهم ومعرفتهم بتفاصيل حياتهم وحياة آبائهم، كون التاريخ الشفاهي هو الوعاء الذي اختزن، على مر العصور جل الأحداث بأدق تفاصيلها وحفظ تراثها وموروثها الشعبي بمختلف صنوفه وأشكاله، والسجل الحافل بمآثر الدولة والمجتمع وثقافته المتجذرة الأصيلة».