«موهبتي»..  طفولة الأحلام.. وبراءة الألوان

سعد عبد الراضي

في كل عام، تفتح أبوظبي نوافذها على ضوءٍ جديد، يخرج من عيون الطلبة، ومن أناملهم التي ترسم الحياة، كما يرونها بأحلامهم الصغيرة، ورؤاهم التي تكبر بالخيال. هناك في معرض «موهبتي»، لا يُقدَّم الفن بوصفه مادة للعرض فقط، بل بوصفه رسالة من الجيل إلى الوطن، من القلوب اليافعة إلى الأفق الثقافي الذي ترعاه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بعناية واهتمام كل عام، حيث أطلقت النسخة الثامنة في منارة السعديات بأبوظبي، لتستمر حتى 30 يونيو القادم، بمشاركة أكثر من 240 طالباً وطالبة من أصحاب المواهب الفنية.

من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، يُشعل المعرض سنوياً شرارة الإبداع في أروقة التعليم، ويمدّ الجسور بين المدارس وروح الفن، بين الطباشير والألوان، بين البدايات الطفولية وأحلام الفنانين الصغار. هنا، كلّ عمل فني هو ومضة ضوء، لوحة تحكي عن قلب صغير يرى العالم، ويلمس الجمال بطريقة استثنائية.

ما يزيد على 500 عمل فني، يعبّر عن غنى التنوع في الرؤية والأسلوب والموضوع، موزعة على 17 مجالاً مختلفاً من الفنون المرئية، تشمل الرسم، اللوحات الفنية، الخط العربي، التصوير الفوتوغرافي، وغيرها من الإبداعات التخصصية. وفي كل عمل، لمسة صدق وجمال، ودفقة خيال، تدل على أن الفن لا عمر له، وأنّ الموهبة لا تحتاج إلا إلى من يؤمن بها.

لا يكتفي معرض «موهبتي» بعرض الأعمال، بل يقدم منصة حقيقية للتعبير والاحتفاء والاعتراف. ففي كل زاوية، هناك قصة لم تُكتَب بعد، وقلب صغير يتعلم أن يُسمِع صوته للعالم من خلال فرشاة أو عدسة أو خط جميل. كما يفتح المعرض نافذة للجمهور، ليشهد كيف يمكن للموهبة أن تصبح رافعة ثقافية ومجتمعية، إذا ما حظيت بالدعم والرؤية.

ضمن رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يشكل «موهبتي» مكوّناً استراتيجياً في غرس ثقافة الابتكار والإبداع الفني لدى الطلبة. وهو امتداد طبيعي لفلسفة ترى في الفن أكثر من مجرد هواية، بل وسيلة للتفكير، أداة للتواصل، وجسراً نحو المستقبل. فحين يتربى الطالب على احترام الجمال، يصبح أكثر حساسية، وفاعلية، وقدرة على الإسهام في نهضة مجتمعه.

رغم الإحصاءات التي توثّق أعداد المشاركين والأعمال، فإن الأثر الحقيقي للمعرض لا يُقاس بالأرقام، بل يُقاس بالعين اللامعة، بالابتسامة الفخورة، وباليد التي ترتجف حين تعلّق أول عمل فني لها على جدار معرض عام. هذه التفاصيل الصغيرة، هي التي تصنع الفارق، وهي التي تخلق جيلاً لا يكتفي بتلقّي الثقافة، بل يصنعها، ويمنحها ملامحه الخاصة.

إن «موهبتي» ليس مجرد معرض فني مدرسي، بل هو إعلان محبة للوطن مكتوب بألوان الطفولة، شهادة على أن الإمارات لا تصنع حاضرها فقط، بل ترسم ملامح مستقبلها بريشة أبنائها، في صمت اللوحة، وفي حيوية اللون، وفي ذلك الاندهاش الجميل الذي يصيب الزائر حين يرى الإبداع مضيئاً بتشجيع أول فكرة، ورعاية أول خط، والاحتفاء بأول ظل تركه الفن في قلب صغير يحلم أن يُرى.