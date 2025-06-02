«أميركية الشارقة» تحتفل بتخريج دفعة «ربيع 2025»

احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة، بتخريج 794 طالباً وطالبة ضمن دفعة ربيع 2025، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، إلى جانب قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأُسر الخريجين وضيوفهم.

وشكّل الحفل الرسمي الذي أُقيم أمس في قاعة المدينة الجامعية، مناسبة مميزة عكست التنوّع الثقافي للدفعة التي مثّلت 47 جنسية.

وألقت الشيخة بدور القاسمي كلمة عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بالخريجين، مشيدة بإصرارهم ومثابرتهم، ومؤكدة أن طلبة الجامعة يغادرونها ليس فقط بشهادات أكاديمية مرموقة، بل أيضاً بالشجاعة لطرح الأسئلة الجوهرية، وبالتعاطف والرؤية التي تمكّنهم من قيادة المستقبل بروح المسؤولية والإنسانية.

وأضافت: «بينما يخطو خريجونا خطواتهم نحو مستقبلٍ مليء بالتحديات، فإنني على ثقة بقدرتهم على التكيّف، والقيادة الواعية، واتخاذ قرارات تستند إلى القيم السامية التي تمثل الجامعة وإمارة الشارقة».

من جانبه، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، إن هذه الدفعة تجسّد رسالة الجامعة في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والالتزام بالقيم، ويتمتعون بالقدرة على إحداث تغيير إيجابي في عالم سريع التغير، مشيراً إلى أن الخريجين يودّعون الجامعة وهم يحملون معهم الثقة والشغف والمرونة لبناء مستقبلهم وخدمة مجتمعاتهم.

وشهد الحفل كلمة رئيسية ألقتها الشاعرة إيمي محمود، سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخريجة جامعة ييل. ودعت الخريجين إلى تسخير تعليمهم ومهاراتهم لإحداث تأثير فعّال في العالم، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيم الإنسانية والسلام والتعليم.

ومنحت الجامعة الدكتورة مناهل ثابت شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في مجالي الاقتصاد والذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ الدكتورة ثابت من الشخصيات العالمية البارزة، حيث تتمتع بخبرة عميقة في الرياضيات الكمية والهندسة المالية، وقدّمت استشارات استراتيجية لمؤسسات دولية بشأن تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة.

كما أدرج اسمها في موسوعة «غينيس» لتعليمها أكبر عدد من الطلبة خلال صف واحد، وصُنّفت ضمن قائمة أذكى 30 شخصية عالمية حسب تصنيف «Super Scholar».

وحازت العديد من الجوائز، من بينها لقب «عبقرية العام» وجائزة «المرأة العربية للإنجاز في التطوير العلمي»، وتشغل حالياً منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنظمة دول الكومنولث في مجالي العلوم والتقنية.

وشهد الحفل تخريج أول دفعتين من برنامجي الدراسات العليا في «ماجستير الآداب في الدراسات الدولية»، و«ماجستير العلوم في التعلم الآلي».

وضمّت دفعة ربيع 2025/ 123 خريجاً وخريجة من برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) و671 من برامج البكالوريوس، من بينهم 447 طالبة و347 طالباً، بينهم 184 مواطناً ومواطنة من دولة الإمارات.

وتوزّع الخريجون على: 126 من كلية العمارة والفن والتصميم، و149 من كلية الآداب والعلوم، و208 من كلية إدارة الأعمال، و311 من كلية الهندسة.