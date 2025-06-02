ميزة مذهلة من يوتيوب.. ابحث عما تراه داخل مقاطع Shorts بلمسة واحدة

أعلنت يوتيوب عن خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال دمج ميزة Google Lens في مقاطع Shorts، ما يتيح للمشاهدين قريبًا البحث مباشرة عما يرونه أثناء المشاهدة دون الحاجة لمغادرة الفيديو.





هذه الميزة الجديدة تفتح المجال أمام المشاهدين لاكتشاف معلومات إضافية بطريقة بصرية وتفاعلية، فمثلًا يمكن للمستخدم أثناء مشاهدة مقطع مصوّر في موقع سياحي أن يحدد أحد المعالم الظاهرة ويسأل عدسة Google للتعرف عليه، ما يتيح له استكشاف خلفيات ثقافية وتاريخية حول المكان بنقرة واحدة.





ووفقاً لموقع "تك كرانش"ستُتاح هذه الميزة للمستخدمين من خلال إيقاف الفيديو مؤقتًا والضغط على خيار "Lens" في الشريط العلوي، ليتمكن بعدها من تحديد أي عنصر داخل الشاشة سواء بالرسم أو النقر، ثم تظهر النتائج البصرية مباشرة على الفيديو ذاته مما يضيف طبقة جديدة من التفاعل والاكتشاف البصري.





وفي المرحلة التجريبية الأولى، لن تظهر إعلانات ضمن نتائج البحث المرتبطة بهذه الميزة، كما أوضحت يوتيوب أن عدسة Google لن تعمل على Shorts التي تحتوي على روابط تسوق تابعة أو ترويج مدفوع لمنتجات.

يأتي هذا الإعلان في إطار منافسة يوتيوب المتواصلة مع منصات مثل TikTok وInstagram Reels التي لا تقدم وظائف بحث بصري مماثلة، ويمنح هذا التكامل مع عدسة Google ليوتيوب ميزة فريدة ضمن منظومة Google الأكبر، حيث تسعى المنصة إلى تقديم أدوات أكثر ذكاءً واستفادة من تقنيات البحث المتقدمة.





تزامنًا مع هذه الخطوة، تواصل يوتيوب تطوير أدوات Shorts للمبدعين، بعد إعلانها في أبريل عن تحديثات تشمل محرر فيديو محسن، وملصقات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومزايا لمزامنة المقاطع الموسيقية مع الفيديو، إلى جانب قوالب إنتاج أكثر مرونة.

الميزة بدأت فعليًا بالظهور تدريجيًا للمستخدمين هذا الأسبوع ضمن مرحلة تجريبية أولى، ومن المتوقع أن تتوفر للجميع خلال الأسابيع المقبلة.