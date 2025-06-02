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التعليم والمعرفة

«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي

«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
3 يونيو 2025 01:20

العين (وام)
اختتمت مكتبة أجيال المستقبل، التابعة لجمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في مقرها بمنطقة المويجعي بالعين، برنامجها القرائي الأسبوعي الذي يُقام على مدار العام كل يوم أحد، وذلك تزامناً مع نهاية العام الدراسي واستعداداً لإطلاق البرنامج الصيفي.  
وشهدت الفعالية الختامية مشاركة أكثر من 100 عضو من رواد المكتبة، ضمن أجواء جمعت بين التعليم والترفيه؛ بهدف تعزيز حب القراءة وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين بأساليب مبتكرة.

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وتنطلق فعاليات البرنامج الصيفي من 30 يونيو إلى 14 أغسطس 2025، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ويأتي هذا العام بحلّة جديدة تجمع بين الثقافة والتفاعل، لتعزيز اللغة العربية، والقراءة التحليلية، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي.
تضمنت الفعالية الختامية أنشطة قرائية وتطبيقية تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى، منها قراءة قصص مشوّقة، مثل «خرفان عمي خلفان»، و«من خبّأ خروف العيد؟»، و«عائلة الأرانب في نزهة»، تلتها ورش فنية وتفاعلية أظهرت إبداع الأطفال في التعبير عن أجواء العيد وقيم الترابط الأسري.
كما استضافت المكتبة الكاتب أشرف شوقي الرسول، الذي تحدث عن تجربته في أدب الطفل، وأعلن استعداده لتقديم ندوات قرائية للفئة العمرية 12 سنة فما فوق خلال الصيف.
وشارك في الفعالية متطوعو فريق «مبادرة تطوعك انتماء»، التي أطلقتها الشيخة شما عام 2014، لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
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