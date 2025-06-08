"تشات جي بي تي" يتذكرك ويتصرف كأنه يعرفك شخصياً

هل تخيّلت يومًا أن مساعدك الذكي يمكنه أن يتذكرك، يعرف من أنت، ويخاطبك كما لو كنتم أصدقاء قدامى؟



هذا بالضبط ما أصبح ممكنًا الآن مع ميزة "الذاكرة" في ChatGPT من OpenAI. فبدلًا من إعادة تقديم نفسك وتوضيح تفضيلاتك في كل مرة، أصبحت الأداة قادرة على التكيّف معك، وتخصيص تجربتك لتكون أكثر شخصية وفعالية وسلاسة.





ما هي ذاكرة ChatGPT؟



ميزة "الذاكرة" تتيح لـ ChatGPT أن يحتفظ بمعلومات أساسية عنك مثل اسمك، طبيعة عملك، أسلوبك المفضل في الكتابة، وحتى تفضيلاتك في نبرة الحديث أو نوع المهام التي تفضلها. وكأنك تعرّف عليه مرة واحدة، ثم يبدأ لاحقًا بالتعامل معك بناءً على تلك الخلفية.





تم إطلاق الميزة بداية لمستخدمي GPT-4o في أوائل 2024، وهي الآن مفعّلة تلقائيًا لمعظم مشتركـي خطة ChatGPT Plus. ويمكنك التحقق من حالة الذاكرة من خلال الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "التخصيص"، ثم قسم "الذاكرة"؛ وهناك ستتمكن من مشاهدة ما يتذكره عنك، وتعديله أو حذفه إن شئت.





وبحسب ما أوضح موقع Tom’s Guide، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه الميزة تبدأ عندما تُخبر ChatGPT بما تريد أن يتذكره تحديدًا. مثلًا: "تذكر أنني نباتي"، أو "تذكر أنني أفضّل النبرة غير الرسمية". إذا كانت الذاكرة مفعّلة، فسيؤكد بأنه حفظ المعلومة للمستقبل.





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كيف تستفيد من الذاكرة بذكاء؟



حتى إن لم تكن من مستخدمي الخطة المدفوعة، أو لم تُفعّل ميزة الذاكرة بعد، يمكنك محاكاتها مؤقتًا باستخدام ما يُعرف بـ "ربط السياق". أي أن تبدأ محادثتك بجملة توضّح فيها من تكون أو ما تحتاج، مثل: "افترض أنني مدرّب لياقة أعد خطة تدريبية لعميل"، أو "تحدث بأسلوب مبسّط وكأنك تشرح لطفل".



وللتأكد مما يتذكره ChatGPT عنك، كل ما عليك هو أن تسأله: "ماذا تتذكر عني؟"، وسيعرض لك ملخصًا لما سجله في ذاكرته الرقمية.



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حافظ على دقة الذاكرة



لتحصل على أفضل النتائج، تأكد من تحديث بياناتك لدى ChatGPT كلما تغيّرت ظروفك. إذا تغيّرت وظيفتك، أو أسلوبك في الكتابة، أو حتى نبرة حديثك، يمكنك ببساطة إخباره بذلك بعبارات مثل: "انسَ هذا"، أو "حدّث معلوماتك عني".

من المهم أيضًا أن تكون دقيقًا في تفضيلاتك. مثلًا، بدلاً من أن تقول له: "كن مختصرًا"، يمكنك أن تحدد: "أفضّل ردودًا لا تتجاوز 300 كلمة بأسلوب ودي وغير رسمي". فكلما كنت أوضح، كانت ردوده أقرب لما تريد.





إسلام العبادي(أبوظبي)