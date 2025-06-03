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مجلة القوافي: القصيدة وحدة موضوعية وعضوية

مجلة القوافي: القصيدة وحدة موضوعية وعضوية
4 يونيو 2025 01:30

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 70 لشهر يونيو من مجلة «القوافي» الشهرية، المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده - في عامها السابع- التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور. وجاءت افتتاحية العدد التي استهلت بها القوافي عددها الجديد بعنوان «القصيدة.. وحدة موضوعية وعضوية»، وذُكر فيها: «شكلت المعلّقات جزءاً شعرياً عظيماً وأساسياً من ديوان العرب، تلك التي ظلت حتى هذه اللحظة عنوان سيرتنا الشعرية، ومرجعاً يعود له القارئ والباحث والمتتبّع لتلك السيرة الشعرية في كل زمان ومكان. واحدة من أشهر تلك المعلّقات كانت لامرئ القيس، ونضيء عليها في هذا العدد من «القوافي»، عبر إطلالة تناولت موضوع الوحدتين (الموضوعية والعضوية) فيها، لنضع أمام القارئ طرحاً جديداً لدراسة تلك المعلّقة».

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بيت الشعر
الشارقة
دائرة الثقافة
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