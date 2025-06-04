قصائد تتغنى بالأبوة في «بيت الشعر»

الشارقة (الاتحاد)



نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية مساء الثلاثاء، شارك فيها كل من الشعراء، د.ناشد عوض، وراد خضر، وعبدالله عبد الصبور، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور غفير من النقاد والشعراء.

قدم الأمسية الفنان لؤي شانا، قائلاً: «لم يتفق أحد على تعريف الشعر، لكنه حين يرى هذا الحضور الذي يملأ قاعات المكان، يعرف أن الشعر حياة، وأن أبيات الشاعر حين تمر على الآذان شجية عذبة، لا تتوقف إلا حين تفتح أبواب الوجدان، فتحرك الساكن، وتهز الأماكن».

افتتح القراءات الشاعر الدكتور ناشد عوض، الذي حملت قصائده دلالات وصوراً شعرية عميقة، إذ تنوعت مواضيع نصوصه بين عاطفة الحب والغوص في ذات الشاعر وعلاقته بالكتابة. وفي قصيدة «سر حيث أنت»، قدم الشاعر حوارية عاطفية رقيقة، تمتزج فيها الأسئلة والأجوبة الروحية. بعد ذلك، قدمت الشاعرة وراد نصوصاً ذات طابع غزلي وإنساني، سبرت فيها أعماق العواطف والأحاسيس، منها نص «ما بيننا» وجعل فيه من الشعر رفيقا للحب، ثم قرأت قصيدة أخرى بعنوان «عصفورة الشعر» تطرقت فيها إلى موضوع علاقتها بالكتابة والشعر.

واختتم القراءات الشاعر عبدالله عبدالصبور، الذي انتهجت نصوصه منحى إنسانياً، ففي قصيدته التي حملت عنوان «إلى روح أبي» رسم بكلماته صورة فقد الآباء وحزن فراقهم واستعادة ذكراهم، فظهرت فيها معاني الوفاء والعرفان وتبجيل عاطفة الأبوة. أما في قصيدته «غابة الحظ» فتناول موضوع «الغربة» وتأثيراتها النفسية المؤلمة، ووصف ببلاغة آلامها وصعابها.

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي المشاركين في الأمسية.