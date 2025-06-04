الشارقة للفنون تعلن عن برنامجها لخريف 2025

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الشاقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها لخريف 2025، والذي ينطلق في أغسطس المقبل، ويضم مجموعة من المعارض الفردية وبرامج المؤسسة السنوية في السينما وعروض الأداء والنشر والموسيقى، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح مواقع جديدة في الشارقة.

ينطلق الموسم في 30 أغسطس مع المعرض الفردي الأول للفنانة الإماراتية عفراء الظاهري، والذي يقام في ساحة المريجة. وفي 26 سبتمبر تستضيف المؤسسة معرضين فرديين، الأول للفنانة ليدا كاتوندا، وهو أول معارضها في المنطقة، أما المعرض الثاني فيقدم عرضاً استعادياً شاملاً لأكثر من خمسة عقود من الممارسة الفنية للفنان رشيد قريشي.

وفي 17 أكتوبر يستضيف مصنع الثلج في كلباء، وهو أحد المواقع التي أعادت المؤسسة ترميمها مؤخراً، عرضاً موسعاً لمختارات من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

أما شهر نوفمبر فيشهد افتتاح موقعين جديدين ضمن مشاريع المؤسسة في إعادة ترميم وإحياء المباني والمواقع القديمة في الشارقة، حيث يُفتتح «رواق الفوتوغراف»، وهو مبنى اتصالات سابق في منطقة المناخ أعيد تأهيله ليكون مساحة مخصصة للتصوير الفوتوغرافي، وسيكون العرض الافتتاحي فيه لمجموعة واسعة من مقتنيات المؤسسة في الفوتوغراف، كما تُفتتح «حديقة المجرة» للعموم، وهي الحديقة الواقعة بجوار «الغرفة الماطرة»، وذلك بعد إعادة تصميمها بالكامل من قبل المجموعة الفنية «سوبرفليكس».

وتتواصل فعاليات المؤسسة السنوية خلال الخريف، مع برنامج عروض الشارقة في موسمه الرابع الذي يقام في الفترة بين 11 أكتوبر و14 ديسمبر 2025، موسعاً نطاقه ليشمل مدينتي الشارقة وخورفكان. فيما تعود «منصة الشارقة للأفلام» في نسختها الثامنة في الفترة بين 14 و23 نوفمبر 2025، لتقدم برنامجاً من العروض السينمائية المستقلة والتجريبية التي رشحتها لجنة دولية متخصصة وتُعرض للمرة الأولى في الإمارات، بالإضافة ورش العمل والجلسات الحوارية.

أما معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، فيقام في بيت عبيد الشامسي، في الفترة بين 12 – 14 ديسمبر 2025، ويقدّم مجموعة متميزة من المطبوعات التي أصدرتها دور نشر فنية، وصُنّاع كتب مستقلين، وجهات ثقافية غير ربحية تتعامل مع النشر كوسيط للتجريب، كما يتضمن المعرض ورش عمل مخصصة لمحبي الطباعة والتصميم.

ويتضمن البرنامج الموسيقي في المؤسسة، خلال خريف 2025، جلسات استماع ولقاءات مخصصة للمجتمع المحلي، إلى جانب حفلات موسيقية، وورش، وحلقات نقاشية.