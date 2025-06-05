الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ريديت تلاحق "أنثروبيك" قضائياً بتهمة استغلال بيانات المستخدمين دون إذن

ريديت تلاحق "أنثروبيك" قضائياً بتهمة استغلال بيانات المستخدمين دون إذن
5 يونيو 2025 15:15

أقامت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" دعوى قضائية ضد شركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، متهمةً إياها باستخراج ملايين من تعليقات المستخدمين دون إذن أو مقابل مالي، واستخدامها في تدريب روبوت الدردشة "كلود".

الدعوى التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، تفتح جبهة جديدة في النزاع المتصاعد بين مزوّدي المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي، في ظل الجدل العالمي المتزايد حول حقوق استخدام البيانات لتدريب النماذج اللغوية التوليدية.

 

ووفقًا لما ورد في الشكوى، فإن شركة "أنثروبيك" استخدمت محتوى "ريديت" منذ ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي شارك بنفسه في أبحاث علمية استندت إلى بيانات المنصة بوصفها "محتوى عالي الجودة" لتدريب النماذج.

واتهمت "ريديت" الشركة باستخدام محتواها منذ ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، شارك بنفسه في أبحاث تعتمد على بيانات "ريديت" كمصدر أساسي لمحتوى عالي الجودة.

وقالت "ريديت" في نص الدعوى القضائية:"هذه القضية تتعلق بوجهين لشركة أنثروبيك: الوجه العلني الذي يدّعي احترام القانون والشفافية، والوجه الخفي الذي يتجاهل القواعد طمعًا في الأرباح".

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
كيف غيّر الذكاء الاصطناعي حياة المكفوفين في جامعة باريس؟

وأكدت المنصة أن "أنثروبيك" واصلت جمع البيانات من خوادم "ريديت" عبر أنظمتها الآلية أكثر من 100 ألف مرة، رغم التصريحات العلنية للشركة بأنها تمنع برامجها من الوصول إلى محتوى المنصة.

 

وفي أول تعليق على القضية، قالت "أنثروبيك" في رسالة إلكترونية :"نختلف مع ادعاءات ريديت، وسندافع عن أنفسنا بقوة".


 اقرأ أيضاً.. روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!


وأشارت "ريديت" إلى أنها أبرمت اتفاقات ترخيص رسمية مع شركات تقنية كبرى مثل "جوجل" و"أوبن إيه آي"، تتيح استخدام محتوى المنصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن شروط تضمن حماية خصوصية المستخدمين وتوفير تعويضات مالية عادلة للمنصة.


جاءت الدعوى القضائية في توقيت لافت، إذ ارتفعت أسهم "ريديت" بأكثر من 6% يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن الخطوة القانونية. ويُنظر إلى هذه الزيادة كمؤشر على دعم المستثمرين لجهود الشركة في حماية محتواها الرقمي، بعد إدراجها في السوق العامة عام 2024.

المصدر: وكالات
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©