ريديت تلاحق "أنثروبيك" قضائياً بتهمة استغلال بيانات المستخدمين دون إذن

أقامت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" دعوى قضائية ضد شركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، متهمةً إياها باستخراج ملايين من تعليقات المستخدمين دون إذن أو مقابل مالي، واستخدامها في تدريب روبوت الدردشة "كلود".





الدعوى التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، تفتح جبهة جديدة في النزاع المتصاعد بين مزوّدي المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي، في ظل الجدل العالمي المتزايد حول حقوق استخدام البيانات لتدريب النماذج اللغوية التوليدية.

ووفقًا لما ورد في الشكوى، فإن شركة "أنثروبيك" استخدمت محتوى "ريديت" منذ ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي شارك بنفسه في أبحاث علمية استندت إلى بيانات المنصة بوصفها "محتوى عالي الجودة" لتدريب النماذج.

واتهمت "ريديت" الشركة باستخدام محتواها منذ ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، شارك بنفسه في أبحاث تعتمد على بيانات "ريديت" كمصدر أساسي لمحتوى عالي الجودة.

وقالت "ريديت" في نص الدعوى القضائية:"هذه القضية تتعلق بوجهين لشركة أنثروبيك: الوجه العلني الذي يدّعي احترام القانون والشفافية، والوجه الخفي الذي يتجاهل القواعد طمعًا في الأرباح".

وأكدت المنصة أن "أنثروبيك" واصلت جمع البيانات من خوادم "ريديت" عبر أنظمتها الآلية أكثر من 100 ألف مرة، رغم التصريحات العلنية للشركة بأنها تمنع برامجها من الوصول إلى محتوى المنصة.





وفي أول تعليق على القضية، قالت "أنثروبيك" في رسالة إلكترونية :"نختلف مع ادعاءات ريديت، وسندافع عن أنفسنا بقوة".







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وأشارت "ريديت" إلى أنها أبرمت اتفاقات ترخيص رسمية مع شركات تقنية كبرى مثل "جوجل" و"أوبن إيه آي"، تتيح استخدام محتوى المنصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن شروط تضمن حماية خصوصية المستخدمين وتوفير تعويضات مالية عادلة للمنصة.



جاءت الدعوى القضائية في توقيت لافت، إذ ارتفعت أسهم "ريديت" بأكثر من 6% يوم الأربعاء، عقب الإعلان عن الخطوة القانونية. ويُنظر إلى هذه الزيادة كمؤشر على دعم المستثمرين لجهود الشركة في حماية محتواها الرقمي، بعد إدراجها في السوق العامة عام 2024.