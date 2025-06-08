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منصة إكس تطلق خاصية جديدة

منصة إكس
8 يونيو 2025 09:58

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس تجربة لتمييز المشاركات التي تعجب الأشخاص الذين عادة ما يعارضون الآراء الواردة فيها. وتعتمد التجربة على خاصية "ملاحظات المجتمع" المتاحة عبر المنصة، والتي تستخدم حاليا عند تصنيف المحتوى على أنه مضلل أو غير صحيح. واعتبارا من الخميس الماضي أصبح في مقدور عدد من المساهمين في خدمة "ملاحظات المجتمع" رؤية التعليقات لتقييم مشاركات معينة وتقديم ملاحظات حولها. سيتم عرض التعليقات بناء على عدد الإعجابات الأولية لكل مشاركة. وتقول منصة إكس إن هذه الملاحظات ستساعد في تطوير خوارزمية مفتوحة المصدر يمكنها تحديد المنشورات التي تعجب الأشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة. كما سيطلب من المساهمين تسجيل ما يعجبهم وما لا يعجبهم في المنشور. سيتمكنون من اختيار خيارات مثل "لقد تعلمت شيئا مثيرا للاهتمام" أو "لا أتفق معه" عند تقديم الملاحظات. وأضافت منصة إكس في منشور لها: "غالبا ما يشعر الناس بأن العالم منقسم، ومع ذلك تظهر ملاحظات المجتمع إمكانية وجود نقاط اتفاق بين الناس، حتى في المواضيع الخلافية . تستهدف هذه الخاصية التجريبية الجديدة الكشف عن أفكار ورؤى وآراء عابرة لوجهات النظر المختلفة. كما يمكنها زيادة وعي المستخدمين بالمشاركات التي تحقق صدى واسعا. ويمكنها تحفيز الناس على مشاركة هذه الأفكار في المقام الأول. في النهاية، يمكنها المساعدة في دفع العالم إلى الأمام بالطرق التي يريدها الناس". وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة إكس أطلقت  خاصية "ملاحظات المجتمع" في عام 2022 عقب استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على  المنصة التي كان اسمها "تويتر". ومنذ ذلك الوقت تبنت المنصات المنافسة مثل فيسبوك وإنستجرام وثريدز هذه الخاصية. 

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المصدر: وكالات
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