صبي عمره 14 عاماً يبتكر تطبيقاً يكشف أمراض القلب خلال ثوانٍ!

في إنجاز مدهش يجمع بين الذكاء الاصطناعي والابتكار المبكر، طوّر المراهق الأميركي سيدهارث نانديالا، البالغ من العمر 14 عامًا فقط، تطبيقًا قادرًا على رصد مؤشرات أمراض القلب خلال ثوانٍ باستخدام ميكروفون الهاتف الذكي فقط. ووفقاً لموقع "bgr" هذا التطبيق، الذي يحمل اسم Circadian AI، قد يشكل تحولًا جذريًا في الكشف المبكر عن أمراض القلب، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في الوصول إلى الرعاية الصحية.





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تأخر التشخيص قد يكون قاتلًا





رغم أن أمراض القلب تُعد السبب الأول للوفاة عالميًا، إلا أن أعراضها المبكرة تمر غالبًا دون ملاحظة. ويرجع ذلك إلى اعتماد التشخيص التقليدي على اختبارات معقدة وتكاليف باهظة، لا تتوفر لكثيرين، ما يجعل كثيرًا من المرضى لا يكتشفون مرضهم إلا بعد حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.









تشخيص فوري وغير جراحي عبر الذكاء الاصطناعي





انطلق نانديالا من هذه المشكلة ليطوّر وسيلة غير جراحية ومنخفضة التكلفة للكشف عن اضطرابات القلب قبل تفاقمها. ووفقًا لتقرير نشرته Smithsonian Magazine، يستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف لتسجيل نبضات قلب المستخدم، ثم يقوم بتنقيتها من الضوضاء باستخدام خوارزميات متقدمة، ليتم تحليلها عبر نموذج تعلم آلي يعمل على السحابة.





في غضون ثوانٍ، يقدّم التطبيق تشخيصًا أوليًا لمشاكل مثل اضطرابات النظم القلبي، مشكلات في صمامات القلب، علامات مبكرة لفشل القلب، أو ضيق الشرايين التاجية. ويعرض النتائج في واجهة بسيطة توضح أي خلل محتمل، وتوصي المستخدم بزيارة الطبيب عند الحاجة.





دقة عالية واختبارات سريرية ناجحة





ورغم أن التطبيق لا يحلّ محل الأجهزة الطبية المتخصصة مثل تخطيط القلب (ECG)، إلا أنه يشكل أداة فحص أولي فعّالة. وقد أُجريت اختبارات سريرية شملت نحو 15,000 مشارك في الولايات المتحدة، و3,500 في الهند، أظهرت أن التطبيق قادر على رصد علامات أمراض القلب بدقة تفوق 96%، حيث تم تأكيد النتائج لاحقًا باستخدام الطرق التقليدية.





حالياً، لا يزال التطبيق مخصصًا للاستخدام من قبل المتخصصين، في انتظار اعتماده من الجهات التنظيمية.







التوسّع في الابتكار



لا يتوقف طموح نانديالا عند هذا الحد، إذ يعمل حاليًا على تطوير قدرات التطبيق لرصد أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي باستخدام تحليلات مشابهة لأصوات التنفس.

في النهاية، يبرهن هذا الابتكار أن الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ليس مجرد فكرة مستقبلية، بل أداة عملية تنقذ الأرواح وتسهّل مهمة الأطباء.







إسلام العبادي(أبوظبي)