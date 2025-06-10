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عطل مفاجئ يضرب "تشات جي بي تي"

"أوبن إيه آي" تكشف عن خطتها لإطلاق "تشات جي بي تي 5"
10 يونيو 2025 15:07

أبوظبي (الاتحاد) 
تعطل، اليوم، تطبيق شات جي بي تي Chatgpt، إذ تفاجأ المستخدمون بتوقف التطبيق عن العمل، مما أثر على أداء العديد من الأشخاص حول العالم.

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واجه  شات جي بي تي مشكلة تقنية أدت إلى توقف إمكانية الوصول إلى قسم الدردشة. وأفاد المستخدمون بأن الروبوت لم يكن قادراً على الاستجابة للأسئلة المطروحة، كما تعطل تدفق الدردشة بالكامل.

وعلى الرغم من استياء المستخدمين من هذا العطل المفاجئ، لم تصدر شركة OpenAI أي بيان رسمي حول أسباب هذا العطل.
ويعتبر شات جي بي تي من أشهر التطبيقات التي يعتمد عليها عدد لا نهائي من المستخدمين، فهو أداة فعالة لتعزيز الوصول إلى المعلومات والبيانات المختلفة في جميع المجالات.
وكشف العديد من المستخدمين عن توقف التطبيق اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2025. واشتكى المستخدمون، من تعطل التطبيق وتوقفه عن العمل، إذ يعتمد عليه الكثير في ترجمة النصوص وتعديل الصور، وإعادة صياغة البيانات.

 

تشات جي بي تي
شركة أوبن ايه آي
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