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التعليم والمعرفة

مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«مكتبة الإسكندرية»

جمال بن حويرب وأحمد زايد خلال توقيع الاتفاقية (وام)
11 يونيو 2025 01:10

دبي (وام) 

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وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تطوير مشاريع معرفية مشتركة، تشمل تعزيز الوصول إلى المحتوى المعرفي والتعليمي، خاصة لفئة أصحاب الهمم، في خطوة تعكس التزام المؤسَّسة بدعم المجتمعات المعرفية، وتمكينها على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقَّع المذكرة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، حيث أعربا عن اعتزازهما بهذه الشراكة المؤسَّسية التي تمثِّل خطوة نوعية في تطوير العمل المعرفي والحراك الفكري العربي.
تنطوي الاتفاقية على مجالات تعاون واسعة، أبرزها إنتاج كتب رقمية ناطقة بصيغة «ديزي» لدعم الوصول المعرفي للأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات في مجال المكتبات، وتنظيم فعاليات معرفية وثقافية ملهمة ومبتكرة.
وقال جمال بن حويرب: «إن شراكتنا مع مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح التاريخي العريق، تمثل محطة استراتيجية ضمن مساعينا لترسيخ المعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في العالم العربي، ومن منطلق رؤية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة القائمة على تمكين الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة تحديات المستقبل، نؤمن بأن التحالفات المعرفية المهمة تفتح آفاقاً أوسع للتأثير الإيجابي».
من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد «تجسد مذكرة التفاهم نموذجاً عملياً لتكامل الجهود المؤسسية في المجال المعرفي، حيث تسعى المؤسستان إلى توسيع نطاق الأثر المجتمعي من خلال تصميم وطرح مشاريع تدريبية، وإنتاج محتوى رقمي ميسر يسهل الوصول إليه، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة، بما يرسخ مكانة الطرفين في مجال تطوير ونشر المعرفة في العالم العربي».

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
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