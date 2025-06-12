«الشارقة للنشر».. أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي

الشارقة (الاتحاد)

بعد تحقيق مرتبة متقدمة ضمن أفضل 5 أماكن عمل في القطاع العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على شهادة «أفضل بيئة عمل» للسنة 2025 - 2026، للعام الثاني على التوالي، والتي تمنحها منظمة Great Place To Work العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل، وذلك تكريماً لجهود المنطقة الحرة وإنجازاتها.

وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة: «نؤمن في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بأن المورد البشري هو حجر الأساس لأي نجاح مؤسسي مستدام، وإن حصولنا على شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي يُجسد هذه القناعة، ويُعد ثمرةً مباشرةً لجهود ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي رسّخت رؤية قيادية تضع الموظف في صميم منظومة التطوير والتميّز».