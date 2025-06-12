جلستان تناقشان الذاكرة والهوية ضمن معرض «الوسائط المتعددة»

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف اكتشاف موضوعات الذاكرة والهوية والتحولات الثقافية والعمرانية المتعددة، تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيول للفنون (SeMA)، جلستين حواريتين معمّقتين ضمن البرنامج العام لمعرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة»، المقام في منارة السعديات بأبوظبي خلال الفترة من 16 مايو حتى 30 يونيو 2025.

تنطلق الجلستان في 14 و20 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والمفكرين الثقافيين، ضمن برنامج «حوارات متعدّدة»، الذي يوفّر منصة حوارية رفيعة للتفاعل مع أبرز الأصوات في مشهد الفن والثقافة المعاصرة.

ويُعدّ المعرض ثمرة تنسيق مشترك بين المنسّقتين الفنيتين كيونغ هوان يو من متحف سيول للفنون، ومايا الخليل، ويضم 48 عملاً لـ29 فناناً كورياً، من بينهم روّاد مثل نام جون بايك وبارك هيونكي، وأسماء معاصرة بارزة مثل لي بول، وهيغي يانغ، وأيونغ كيم، وموكا لي.

ويستمد المعرض عنوانه من المقولة الشهيرة للفنان الكوري الرائد نام جون بايك: «نحن في دوائر مفتوحة»، حيث يعيد طرح الوسيط الفني ليس كمجرد مادة، بل كنظام تواصلي يتقاطع مع الزمن والتكنولوجيا والجغرافيا والهوية.