«الناشرين الإماراتيين».. مشاركتان نوعيتان في أميركا اللاتينية

الشارقة (الاتحاد)

ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على خريطة النشر العالمية، تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع شبكة علاقاتها الدولية عبر مشاركتين نوعيتين في اثنتين من أبرز الأحداث الثقافية في أميركا اللاتينية، بدءاً من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، وصولاً إلى المشاركة في فعاليات أدبية ومهنية رفيعة المستوى بمدينة ريو دي جانيرو، التي تُتوّج بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2025.

وتعكس هذه المشاركات الاستراتيجية قدرة قطاع النشر الإماراتي على بناء جسور ثقافية مع العالم، كما تؤكّد التزام الجمعية بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القارات، وتأسيس علاقات واعدة مع أحد أهم أسواق النشر في أميركا الجنوبية.

ويشهد شهر يونيو 2025 حراكاً مكثّفاً للجمعية في البرازيل، إذ توجّه وفدها إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أربع من أبرز الفعاليات المرتبطة بصناعة النشر، وتتمثّل في معرض ريو الدولي للكتاب، الذي يُعَدُّ أكبر وأهم حدث أدبي موجّه للجمهور في البرازيل وأمريكا اللاتينية في الفترة مابين 13-22 يونيو، بالإضافة إلى الملتقى المهني السادس، وقمة الناشرين الدولية في ريو، وقمة «ببلش هير» المعنية بتمكين المرأة في النشر. وتأتي هذه المشاركة في عامٍ تحتفي فيه اليونسكو بريو كعاصمة عالمية للكتاب تحت شعار «ريو دي جانيرو تواصل القراءة».



منصات مهنية

وخلال الملتقى المهني السادس، الذي تنظمه الغرفة البرازيلية للكتاب، تشارك الجمعية، ممثَّلةً بالناشرة أميرة بوكدرة، الشريكة المؤسِّسة لمكتبة ومنشورات «غاف» ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، بطاولة مخصّصة لحقوق النشر، تتيح للناشرين الإماراتيين المرافقين للجمعية فرصة لقاء المشترين والمهنيين في القطاع. كما تشارك الجمعية في قمة الناشرين الدولية التي تنظمها نقابة الناشرين الوطنيين في البرازيل. وتسجّل الجمعية حضورها أيضاً في قمة «ببلش هير» التي تُعقد بالتعاون مع نقابة الناشرين، وتشهد جلسات حوارية تستعرض قصص النجاح النسائي في صناعة الكتاب.

وتأتي مشاركة الجمعية في ريو بعد زيارة ناجحة إلى معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 22 أبريل إلى 12 مايو، واستضاف مدينة الرياض «ضيف شرف» هذه الدورة. وعقد وفد الجمعية خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع كبار المسؤولين في قطاع النشر والثقافة في الأرجنتين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة في بوينس آيرس، لبحث سبُل تعزيز التعاون الثقافي الثنائي، وتبادل المشاركات في المعارض والمبادرات الدولية.



تفاعل ثقافي

وقالت أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة الجمعية: «تمثّل مشاركتنا في ريو دي جانيرو وبوينس آيرس محطة مهمة ضمن جهودنا لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق العالمية. وجودنا في ملتقيات دولية كبرى، سواء مهنية أو جماهيرية، يفتح لنا آفاقاً جديدة للتعاون والترجمة والنشر المشترك، ويمكّننا من مشاركة القصص العربية مع جمهور واسع ومتنوّع. نؤمن بأهمية التفاعل الثقافي في صناعة الكتاب، وهذه الفعاليات تتيح لنا أن نكون جزءاً فاعلاً من هذا المشهد العالمي».

وأضافت: «نتطلع من خلال هذا الحراك إلى استكشاف فرص لترجمة المحتوى العربي وإيصاله إلى جمهور ناطق بلغة مختلفة، إلا أنه يتقاطع معنا في الشغف بالكتاب والمعرفة».