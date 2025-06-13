محمد المر: «مكتبة محمد بن راشد» وجهة ثقافية رائدة ومنارة عالمية للمعرفة

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في الذكرى الثالثة لتأسيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المكتبة منارةً عالميةً للمعرفة، وحاضنةً للإبداع، وجسراً يربط تراثنا العريق بمستقبلنا الواعد، فعلى مدار هذه السنوات الثلاث نجحنا في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، حيث أصبحت مكتبتنا وجهةً ثقافيةً رائدةً تستقطب الملايين من الباحثين والقراء، وتضمّ واحدةً من أضخم المجموعات المعرفية على صعيد المنطقة، لتقدم تجربةً ثقافيةً فريدةً تدمج بين الأصالة والابتكار».

وتابع معاليه، «فخورون اليوم بما حققناه من إنجازات كبيرة ومؤثرة على مدار هذه السنوات، حيث تمكّنا من المساهمة في بناء مجتمع قارئ نابض بالحياة، مع دعم مبادرات وطنية تروّج للقراءة ونشر الثقافة في مختلف أرجاء الوطن ومن بينها مبادرتا عالم بلغتك وعالم يقرأ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية، وفعاليات ثقافية محلية ودولية بمشاركة واسعة، والتي جمعت تحت مظلتها أبرز الأسماء الفكرية والإبداعية من داخل الدولة وخارجها».



دور حيوي

وأشار معالي محمد أحمد المر إلى أن المكتبة استقطبت منذ افتتاحها حتى اليوم قرابة مليوني زائر، واستقبلت نحو 1000 زيارة مؤسسية من جهات دبلوماسية، حكومية، وخاصة، إضافة إلى العديد من الزيارات المدرسية. كما نظّمت واستضافت نحو 1000 فعالية ثقافية ومعرفية، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بينما استخدم الموقع الإلكتروني أكثر من 600 ألف زائر منذ إطلاقه وحتى اليوم. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للمكتبة كمركز ثقافي ومعرفي نابض بالحياة، يُسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً إقليمياً للثقافة والفكر، ويعزز من حضور دولة الإمارات على خريطة المعرفة العالمية.

واختتم بأن افتتاح المكتبة شكل بداية لنهج استراتيجي بعيد المدى يعكس طموحات قائد جعل من العلم سبيلاً لتحقيق الريادة والتقدم، واليوم نجدد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة الطموحة، وتوسيع آفاق المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم البحث العلمي، وتنمية الإبداع، وتمكين الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.



استراتيجية شاملة

من جهة أخرى، وفي خطوة تجسّد التزامها الكبير بتعزيز ثقافة القراءة وغرس حب المعرفة في نفوس الأجيال الجديدة، كرّمت مكتبة محمد بن راشد، «أبطال المعرفة الصغار»، في حفل مميز نظمته بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاحها. ويأتي هذا التكريم كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز شغفهم المتواصل بعالم الكتب والثقافة، ليكون دافعاً لهم لمواصلة رحلتهم نحو اكتشاف كنوز العلم والأدب، وبما يدعم الاستراتيجيات الوطنية.



تكريم «أبطال المعرفة الصغار»

وقال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، في كلمته خلال حفل تكريم «أبطال المعرفة الصغار»، «إن تكريم أبنائنا الصغار اليوم هو تعبير عن اعتزازنا بجهودهم وشغفهم بالمعرفة، وتأكيد على التزامنا الراسخ بغرس حب القراءة في نفوسهم منذ الصغر، ونؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقول، ومن هنا جاءت رؤيتنا لتوفير بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التعلم الممتع والتسلية الهادفة». واختتم «نثمِّن الدور الكبير الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم، وسنواصل التزامنا بتوفير أفضل الموارد والخدمات لتمكين الأجيال الجديدة من استكشاف آفاق أرحب من العلم والإبداع».