د. عبدالله الغذامي يكتب: التوظيف والاستحواذ

كل ما هو قابلٌ للتوظيف فهو مفتوحٌ على كل احتمالات التوظيف، فالإرهابي مثلاً يوظّف النصوص الدينية لتعزيز دعاويه، والمحاماة كمثالٍ آخر تنشط بمعنى إحقاق الحق، وكذلك بالنقيض أي بتحويل الباطل إلى حق، ذاك لأن الإنسان يقوم على قدرات عقلية تسير وفق هواه نحو الخير أو نحو الشر، وكلنا نرى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث توظّف حسب مصلحة القوى التي يتم التلاعب بها حسب مستوجبات اللحظة، بل إن الحرية والعدالة والمساواة كلها وظفت حسب مقتضيات الأحوال، وكذلك جرى ويجري توظيف التراث حسب هوى النفوس، وقديماً وظفت الفلسفة منذ نشوئها لتتحول لتبرير الهيمنة وتفضيل عرق على عرق وجنس على جنس.

وهذا صراعٌ عقلي وفكري متّصل يخضع لشروط الأدلجة وهو ما تفعله التنظيمات الحزبية، من حيث دفع المريدين والمتضررين معاً نحو نوع من الفهم المبني على دعوى الحقيقة، والقصد من ذلك هو الاستحواذ على المعاني وجعلها أداةً لتجنيد الصغار سناً أو الضحايا الاجتماعيين لجرهم لتنفيذٍ مرتبٍ لتنظيمٍ معين، ومثل ذلك يجري في الخطابات الإعلامية، حيث يجري الاستحواذ على المشاعر أولاً، من أجل تحقيق الاستحواذ على العقول تبعاً لذلك، ومن ثمّ تمرير الأجندات المرغوب بتمريرها، والتي يتم رسمها من قبل مكاتب تخطط سلفاً وتسعى إلى تنفيذ مهمة الهيمنة العقلية والعاطفية، ولعل أحد الحلول تجاه ذلك هو في تنويع مصادر المعرفة، وكلما تنوعت مصادرنا صرنا أقدر على إجراء المقارنات بين الأقاويل سواءً الأقاويل المعرفية أو الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية، ومن يتمكن من الوقوف على مصادر المعلومات سيتمكن من المقارنة والقياس، لأن من طبيعة القوى التي تسعى إلى الاستقطاب أنها تجادل القوى الأخرى وعبر جدليات القوى فيما بينها تتكشف ثغرات الخطابات.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض