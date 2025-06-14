«أبوظبي زمن البدايات».. مرجع تاريخي يوثق اللحظات الوطنية الملهمة

هزاع أبو الريش (أبوظبي)



يروي كتاب «أبوظبي زمن البدايات»، سيرة وطن بدأ خطواته بثبات في عالم الحداثة والتنمية، ويقدم للمؤرخين والباحثين مرجعاً قيماً يختزل في صفحاته محطات محورية من تاريخ إمارة أبوظبي، منذ إعلان الاتحاد عام 1971.







الكتاب من تأليف الشاعر والإعلامي خليل عيلبوني، وإعداد وتقديم الدكتور إبراهيم أحمد ملحم، ويضم خمسة فصول رئيسة تتناول: الإنسان، المكان، الإعلام، الحياة اليومية، والشعر والشعراء.



النموذج التنموي

يبرز الكتاب الملامح العمرانية والثقافية والاقتصادية للإمارة في زمن التحول، ويضيء على معالم البدايات الأولى التي صنعت الحاضر المزدهر، وهو ما يؤكده المؤلف خليل عيلبوني بقوله: «الكتاب يوجه المؤرخين والمتخصصين إلى مقومات النجاح التي جعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، ويأتي في طليعة هذه المقومات، القيادة الرشيدة بتحركاتها الفذة والحكيمة التي خططت للإنتاج الفعال، ووظفت عائدات البترول في البناء والتنمية والازدهار».

ويضيف: «حاولتُ جاهداً تسجيل وتوثيق المعلومات التاريخية للإمارة خلال الفترة التي أعلن فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيام الاتحاد، لتصبح أبوظبي بعدها نموذجاً يحتذى به، ورمزاً للعمل الدؤوب والعزيمة والإصرار، فقد كانت بقعة جغرافية طبيعتها كغيرها، لتصبح اليوم من أجمل بقاع العالم بأسلوب حياتها ونهج تطورها وعراقة حضارتها».







ويختم عيلبوني حديثه بالإشارة إلى أهمية هذا المشروع التوثيقي في مسيرته الإبداعية، فيقول: «أنا سعيد جداً بهذا المنجز الأدبي الذي قدمه الدكتور إبراهيم ملحم، ورصد من خلاله زوايا عديدة تعكس أفكاراً مختلفة، تناولت مواضيع وطنية ذات مرجعية تاريخية، تظهر الجهود الرامية لبناء هذا الوطن الغالي والعظيم».



الإنسان والمكان

أما الدكتور إبراهيم أحمد ملحم، فقد قدم الكتاب بمقدمة تأملية تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان، حيث يقول: «ليس المكان شيئاً جامداً ما دام الإنسان يتحرك فيه، فبفعل هذه الحركة يستنطقه ويحاوره، ويبقى قلبه معلقاً فيه، على الرغم من التغيرات التي تطرأ عليه بفعل العوامل الطبيعية، أو بفعل التعمير».

ويبين الدكتور ملحم أهمية الكتاب من وجهة نظره قائلاً: «يتحدث الكتاب عن زمن يمتد منذ عام 1971، فقد كان خليل عيلبوني أول مذيع أعلن تأسيس الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إذاعة أبوظبي، وتعبير (زمن البدايات) الذي يردده كثيراً، يعني أمرين، الأول بداية حياته الشخصية في الدولة، والثاني زمن إقبال الدولة على حركة بناء وتنمية قوية وشاملة بعد إعلان الاتحاد».



مقالات أسبوعية

يستعرض الدكتور ملحم خلفية الكتاب، موضحاً أنه انطلق من مجموعة مقالات كتبها خليل عيلبوني بين عامي 2008 و2010، ونُشرت في صحيفة الاتحاد، قائلاً: «كنت أتابع مقالاته كل خميس في الملحق الثقافي، وكنت على يقين أنها توثق لفترة مهمة من تاريخ دولة الإمارات في مجالات متعددة، وأدركت أنها يجب أن تجمع في مؤلف يحفظها للأجيال».



360 صفحة

يصدر كتاب «أبوظبي زمن البدايات» في 360 صفحة، تحمل بين سطورها أحلاماً وتطلعات وآمالاً تحققت برؤية القيادة الحكيمة، وهو ليس مجرد توثيق، بل سرد إنساني عميق يسكن الوجدان، ويجسد حكاية أبوظبي التي انتقلت من بداية متواضعة إلى قمة الحضور الإقليمي والدولي، لتكون بحق قصة وطن يحتذى به.



