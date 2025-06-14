مكتبة قصر الوطن.. سردية ثقافية متكاملة

سعد عبد الراضي



في قلب قصر يعانق السماء بهيبته المعمارية، وتنبض جدرانه بتاريخ وطنٍ صاغ حضارته بعناية الحكمة وروح الثقافة، تنهض مكتبة قصر الوطن كأحد أعظم المعالم المعرفية في الإمارات والمنطقة. ليست مجرد مكتبة، بل مَعلمٌ تتقاطع فيه المعرفة بالعلم، والهوية بالانفتاح، والحرف العربي بروح الإنسانية.

يقع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وفتح أبوابه للجمهور ليكون أكثر من مجرد مقر رسمي، إنه قصيدة معمارية تروي فصولاً من تاريخ الإمارات وثقافتها. وفي عمق هذا الصرح، تضيء مكتبة قصر الوطن، التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، بكل المعارف الإنسانية، وهي ليست امتداداً تقليدياً لسلسلة المكتبات العامة المنتشرة في العاصمة، بل إضافة فاخرة ومتفردة تُقدّم للقارئ بيئة معرفية محاطة بالجمال وبالتاريخ، ومفتوحة على آفاق المستقبل.







تضم المكتبة أكثر من 50 ألف عنوان في شتى فروع المعرفة، إلى جانب أكثر من 2000 كتاب نادر، منها ما لا يُقدّر بثمن، سواء بقيمته التاريخية أو ندرة نسخه. وتشمل المقتنيات كتباً أدبية، لغوية، علمية، وفكرية.

وتمثل المكتبة نموذجاً معاصراً لمكتبة عربية الهوى وعالمية الأفق، إذ تُعنى باللغة العربية عناية خاصة، وتضعها في قلب رسالتها، من خلال توفير مصادر متخصصة، وفهرسة دقيقة، وتصنيف منهجي يضمن للباحثين سهولة الوصول إلى كنوز المعرفة.

من أكثر الأركان سحراً في مكتبة قصر الوطن جناح الكتب النادرة، الذي يشبه خزانة أسرار مفتوحة على أزمنة الفكر والتأليف. هنا، تلتقي عناوين نُسِيت طبعاتها الأولى بالعصر الرقمي، لتعود إلى الحياة بين أيدي الزوار والباحثين. ومن بينها القاموس الفرنسي العربي الذي طُبع أثناء حملة نابليون، لمساعدة الفرنسيين على التواصل مع أهل البلاد، ويضم ثلاثة أجزاء عن النطق والمفردات والعبارات.







وكذلك كتاب «حي بن يقظان» في ترجمته النادرة بإشراف إدوارد بوكوك، يُعد أحد الجسور الفكرية بين التصوف العربي وفلسفة التنوير الغربية. وكتاب الأجرومية باللاتينية وهو من القرن السابع عشر، يعكس انفتاح الفكر الأوروبي على النحو العربي. كما يضم جناح الكتب النادرة كتاب «الخيول الشرقية وسلالاتها» وهو مخطوطة فريدة تكشف أسرار تربية الخيول العربية على امتداد القرون. وكتاب «الأيام» لطه حسين الذي يحمل السيرة الذاتية التي أعادت تعريف السرد العربي، بطبعته الأولى النادرة. بالإضافة إلى كتاب «الطب عند العرب» لإدوارد براون، والذي يضم محاضرات علمية ترصد أثر الطب العربي في تأسيس المدارس الأوروبية، وغيرها من المؤلفات التي توثق مسيرة اللغة العربية من الضاد إلى اللاتينية واللغات الأخرى. وغيرهم من الكتب والمخطوطات الفريدة.

لا تقتصر مكتبة قصر الوطن على رفوف الكتب، بل هي مساحة متكاملة تقدم للزوار تجربة معرفية وثقافية متكاملة. توفر قاعة القراءة بيئة مثالية تجمع بين السكينة المعمارية، والإطلالات الساحرة على حدائق القصر ونوافيره، ما يجعلها مكاناً ملائماً للتأمل، القراءة، والكتابة.







رسالة المعرفة

تعتمد المكتبة أحدث الوسائل الرقمية في فهرسة وتصنيف الكتب، كما توفر محتوى إلكترونياً واسعاً يُتيح الوصول إلى المعرفة خارج حدود المكان والزمان. وهو ما يجعلها جسراً بين الورق والشاشة، وبين الماضي والحاضر، وبين اللغة والتقنية.

مكتبة قصر الوطن ليست رفوفاً مكدسة بالكتب، بل رسالة وطن آمن أن المعرفة شريك أصيل في النهضة. إنها المكان الذي تلتقي فيه القصيدة بالمخطوطة، لتصنع سردية إماراتية سامقة، تعانق السماء كما يعانق القصر المجد.



