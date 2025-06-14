ذكاء جوجل يهلوس.. خطأ فادح في تحديد طائرة الهند المنكوبة

في أعقاب حادث جوي مأساوي في الهند أسفر عن سقوط مئات الضحايا، تعرّضت شركة جوجل لانتقادات لاذعة بعد أن قدّمت معلومات مغلوطة حول هوية الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى طراز مختلف تمامًا عن الطائرة الحقيقية.





معلومات مضلّلة بثقة مفرطة



وفقًا لموقع"Ars Technica" الخطأ ورد ضمن ميزة "اللمحة العامة بالذكاء الاصطناعي" (AI Overview)، وهي ميزة تعرض إجابات توليدية مباشرة في نتائج البحث. ورغم وجود تنويه أسفل هذه الميزة بأن "الذكاء الاصطناعي قد يخطئ"، إلا أن الثقة التي تبدو في صياغة الإجابة جعلت كثيرين يأخذونها كحقيقة، ما أثار جدلاً واسعًا وشعورًا بالارتباك لدى المستخدمين.







تباين وتضارب في الإجابات



المثير أن المستخدمين تلقّوا إجابات متناقضة حول هوية الطائرة، بعضها يذكر طرازاً معيناً، وبعضها طرازاً آخر، بل إن بعض النتائج دمجت بين طرازين مختلفين تماماً بطريقة غير منطقية، مما كشف خللاً واضحًا في قدرة النظام التوليدي على فهم السياق الإخباري بدقة.



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خلط بين الحادث ومقالات الطيران



ويرجّح محللون أن يكون هذا الخطأ ناتجًا عن خلط الذكاء الاصطناعي بين الخبر الفعلي ومقالات أخرى تتناول التنافس بين شركات تصنيع الطائرات، دون التمييز بين السياقات المختلفة أو التحقق من الوقائع.



جوجل ترد.. لكن القلق مستمر



من جانبها، أعلنت جوجل أنها أزالت الإجابة المضللة، مؤكدة التزامها بتحسين أنظمتها، وذكرت أن دقة ميزة "اللمحة العامة" تقارب دقة ميزات البحث التقليدية.

لكن خبراء التقنيات شددوا على أن مثل هذه "الهلاوس المعلوماتية" لا يمكن التساهل معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث تمسّ أرواح البشر وتؤثر على شركات ضخمة في قطاع الطيران.



إسلام العبادي(أبوظبي)