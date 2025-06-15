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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلط الضوء على أحدث المعايير الأرشيفية

الندوة حظيت باهتمام الأرشيفيين والباحثين (من المصدر)
16 يونيو 2025 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف، الذي جاء هذا العام تحت شعار «الأرشيف متاح للجميع»، وضمن مساعيه للارتقاء بالعمل الأرشيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية بعنوان: «معيار السجلات في السياق»، سلط فيه الضوء على أهمية هذا المعيار في فهم السجلات وإتاحتها للمستفيدين.
افتتح الندوة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمته التي أكد فيها أن العالم قد احتفى باليوم العالمي للأرشيف، وذلك لأهمية الأرشيفات في توثيق حضارات الأمم وحفظ ذاكرتها وموروثها ومصادر تاريخها، وهي الشاهد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وهي تسهم بشكل بنّاء في بناء الهوية الوطنية، وموئل الباحثين في الشؤون التاريخية.

أفضل الممارسات
تطرق عبد الله ماجد آل علي، لمساعي الأرشيف والمكتبة الوطنية، من أجل تبني أفضل وأحدث المعايير والممارسات التي ترتقي بالعمل الأرشيفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأما عن هذا المعيار الأرشيفي المبتكر الذي أطلقه المجلس الدولي للأرشيف حديثاً، فبادر الأرشيف والمكتبة الوطنية لتبنيه كونه معياراً يُعنى بربط السجلات بمختلف السياقات التي تتصل بها من أجل فهمها وإتاحتها للمستفيدين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا المعيار يمثل نقلة نوعية في فهم السجلات ووصفها، فهو يصف الوثيقة والسجلات التاريخية ضمن شبكة من العلاقات المتكاملة، تشمل السياق الإداري والاجتماعي والقانوني، وهوية الجهة المُنتجة، وروابطها مع وثائق وسجلات أخرى.

منظومة دقيقة
قال: «إن تبنّي هذا المعيار يعزز قدرتنا على تقديم خدمات أرشيفية أكثر ترابطاً وعمقاً، إذ يسهم في بناء منظومة وصف معرفية أكثر دقة، تسهّل الربط بين المعلومات، وتتيح سرداً أرشيفياً شاملاً يُوضح السياق ويثري المحتوى. ويأتي هذا التوجّه منسجماً مع رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية في تطوير بنيته الرقمية، والتزامه بمفاهيم الشفافية، والإتاحة، والتكامل، بما يضمن وصولاً فعالاً إلى الذاكرة الوطنية عبر قواعد بيانات متصلة، ومنصات ذكية، وبوابات رقمية مفتوحة».

إطار حديث
من جانبه، أشار الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات، إلى أن معيار «السجلات في السياق» هو إطار حديث يتجاوز النماذج الهرمية التقليدية، وهو يركز على العلاقات المعقدة بين السجلات والسياقات المحيطة بها كالأشخاص والمؤسسات والوظائف والأحداث، ويعتمد على نموذج بياني وعلى مبادئ البيانات المرتبطة مما يتيح تمثيلاً أكثر واقعية وديناميكية لكيفية إنشاء السجلات واستخدامها وحفظها، مما يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات الأرشيفية، ويسهم في ربطها بشكل أكثر فاعلية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصر التحول الرقمي.
أكد الدكتور المطيري أهمية هذا المعيار في توفير الإتاحة وتعزيز دورها، ووضع إطار ونهج علمي في تطبيق وتبني التقنيات المتطورة والناشئة في هذا الميدان، إذ سيكون لهذا المعيار دوره أيضاً في تحليل المحتويات ومعالجة المواد الأرشيفية، بما يسهل عمليات إتاحتها حسب السياسات الأرشيفية.

أهمية المعيار
استعرض مستشار الأرشفة، ديفيد فريكر، أسباب اهتمام المجلس الدولي للأرشيف بمعيار الوصف الأرشيفي في إطار السياق، وآليات تطبيقه، ولفت إلى الفائدة من تطبيقه، والتحدي الذي تواجهه الأرشيفات من جراء عدم تطبيقه، مشيراً إلى أن السجل المحفوظ قد يكون وثيق الصلة بمئات من مواضيع البحث أو الأحداث التاريخية، وأنه قد يوجد سجل واحد في أكثر من سياق، وشرح أهمية تطبيق المعيار في كشف العلاقة بين السجلات وما تحتويه من بيانات وصفة كالمكان والزمان والشخصيات، وترابط هذه المعلومات، مما يسهم في تعزيز إتاحة المواد الأرشيفية والبيانات الرقمية لفائدة متخذي القرارات والباحثين والمستخدمين كافة.

الدراسات المتخصصة
تحدثت الأستاذة أمل عبد الحميد، عن أهمية هذا المعيار في ظل التحول الرقمي، وزيادة أعداد الوثائق في الجهات الحكومية، وأوضحت أهمية الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الأرشفة، في تأهيل الأجيال لمواكبة التطور في هذا المجال، وسلطت الضوء على العلاقة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي، التي خصصت برامج أكاديمية عليا في مجال الأرشفة، وهذه الدراسة تساعد على إدارة الوثائق، بما يحفظ تاريخ الدولة ورصيدها الوثائقي، وتسهم في إعداد جيل لديه القدرة على حمل مسؤولية الأرشيفات ومواكبة المستجدات في ميادينها.

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