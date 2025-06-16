«الثقافي العربي» يناقش المجموعة القصصية «خوف بارد»

محمد عبدالسميع (الشارقة)



نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، جلسة نقاشية للمجموعة القصصية (خوف بارد) للكاتبة عائشة سلطان، تحدثت فيها إلى جانب الكاتبة، الناقدة كنانة عيسى، وأدارها الإعلامي يوسف العضبان، وشهدت حضوراً أدبياً مميزاً.

وفي تقديمه للأمسية قال يوسف العضبان: «إن عائشة سلطان قامة صحفية كبيرة، كتبت على مدى أكثر من ربع قرن أكثر من عشرة آلاف عمود صحفي، وقد نشرت كتابين ضمنتهما مجموعة مختارة من تلك المقالات، هما «في مديح الذاكرة» و«أبجديات»، كما خاضت غمار أدب الرحلات من خلال كتابها «هوامش المدن والسفر والرحيل»، ها هي تفاجئنا بمجموعتها القصصية (خوف بارد)، هذا الكتاب الذي يستغور خوفنا الإنساني، أصولَه ودوافعَه ومآلاته».

وتحدثت عائشة سلطان عن تجربتها في الكتابة عموماً، قائلة: إن الالتزام اليومي بكتابة المقال الصحفي جعل الكتابة عندها مثل الساعة البيولوجية، فحين يجيء الموعد الذي تعودت أن تكتب فيه تجد نفسها تجلس إلى المكتب وتبدأ بالكتابة، حتى إن الكتابة أصبحت هويتها الثانية، فهي لا تعرف عملاً غير الكتابة، ولا تستطيع أن تتخلى عنها، لكن هذا الارتباط يفرض عليها التزاماً آخر وهو القراءة الدائمة في كل شيء، وعن كل شيء، فهي لا تتوقف عن القراءة، لأن القراءة هي التي تغذي الكتابة بالرؤية والموضوع، وتشترط الكتابة على الكاتب كذلك أن تكون له علاقات وانفتاح على الناس، وعلى جمهور قرائه، لكي يعرف بماذا يفكرون وماذا يريدون، وما هي مشكلاتهم، حتى يستطيع أن يجيب عن أسئلتهم ويطرح مشكلاتهم ويشاركهم اهتمامهم، لأنه من دون ذلك الحس الإنساني لن يجد من يقرأه.

بعد ذلك انتقلت إلى الحديث عن مجموعتها القصصية «خوف بارد»، فقالت إنها من خلال ملاحظاتها للحياة الإنسانية وجدت أن تفاصيل حياة الناس قائمة على خوف دفين، في الغالب لا يتحدث عنه أحد، لكنه موجود كامن هناك، ويحرك الكثير من أفعال وتفكير الإنسان في مجتمعاتنا الحديث، وهو خوف خاصة لدى المرأة، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة المجموعة، وهي بشكل أو بآخر تعبر عن ذلك الشعور الذي يعيشه إنسان اليوم في كل تفاصيل حياته.

وقال الناقدة كنانة عيسى في مداخلتها: إن عائشة سلطان قدمت مفاهيم تلامس المرأة بلغة سردية سلسة ورشيقة، تخلو من المطبات والتكلف واصطناع الشاعرية، وبعض تلك القصص يتناول المجتمع والإنسان عامة، وبعضها متمحور حول الذات، وارتكز السرد فيها على راويين، راوٍ خبير، وراو متكلم، ما سمح لها بالمناوبة بين لحظات السرد الخارجي ولحظات البوح الداخلي بارتياح، وعكست موضوعاتها قضايا التوحد والذاكرة. وختمت عيسى بأن مجموعة (خوف بارد) هي مجموعة فريدة تميزت بالجرأة في الطرح، ومعالجة قضايا المرأة باحترافية، وسرد أدبي جميل.