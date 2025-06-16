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افتتاح معرض «خطوط مصغرة وقصص لا تنتهي» في رأس الخيمة

افتتاح معرض «خطوط مصغرة وقصص لا تنتهي» في رأس الخيمة
17 يونيو 2025 01:45

رأس الخيمة (وام)

افتتح أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، معرض «خطوط مصغرة، وقصص لا تنتهي» في صالة ديزاين جاليري بالرفاعة برأس الخيمة، الذي تنظمه صالة «الفن لكم» بإشراف الفنانة جيسنو جاكسون. حضر الافتتاح المهندس طارق إبراهيم السلمان، مؤسس ديزاين جاليري، والإعلامي عبدالرحمن نقي، المستشار بالمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، ورينجي شيريان، مؤسس صالة «الفن لكم»، وضيوف ورعاة فنيون، وممثلو وسائل إعلام. ويعرض المعرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التشكيلية المصغرة، حيث يقدم فنانون من خلفيات متنوعة سلسلة حصرية من الأعمال على لوحات قماشية مقاس 20 × 20 سم، مستخدمين الخط البسيط والقوي لنقل سرديات ثقافية غنية، تروي كل منها قصة شخصية عميقة، تعكس التراث والهوية والتقاليد من خلال التفسير الإبداعي. وبلغ عدد الفنانين المشاركين 18 فناناً من 8 دول احتفالاً بقوة الفن في ربط الثقافات وتعزيز الحوار العالمي. ويستمر المعرض حتى 21 يونيو الجاري، من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، في ديزاين جاليري الرفاعة برأس الخيمة.

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