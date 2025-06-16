إعلان الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة بدورتها الـ 16

الشارقة (وام)



أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات نتائج الدورة السادسة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2025. وفازت بالمركز الأول في فئة القصة القصيرة عبير أحمد الحارثي عن قصتها «أبلغ جملة في السوق»، وبالمركز الثاني خولة عوض الكتبي عن قصتها «غرفة أربعة»، وبالمركز الثالث طالب غلوم طالب عن قصته «لعبة الجوع».

وقررت لجنة تحكيم الجائزة حجب المركزين الأول والثالث في فئة المجموعة القصصية لعدم استيفاء الأعمال المتقدمة المعايير الأدبية والفنية المطلوبة، بينما مُنح المركز الثاني مناصفةً لكلٍّ من الدكتورة لطيفة الحاج عن مجموعتها القصصية «ابن الواحة»، وعبيد بو ملحة عن مجموعته «على كيفك».

ونوهت اللجنة إلى عدد من المشاركات المتميزة في فئة القصة القصيرة، وهي قصة «أفضل العوالم الممكنة» للقاص محمد يوسف زينل، وقصة «سلوم المينون» للقاصّة شيخة علي الكويتي، وقصة «طلب استقالة» للقاصّة هند سيف البار.

جاء إعلان النتائج بعد انتهاء أعمال واجتماعات لجنة التحكيم التي ترأسها الأديب عبدالحميد أحمد، وحضرها أعضاء اللجنة الدكتورة بديعة الهاشمي، ولولوة المنصوري، وعبدالفتاح صبري، وإسلام أبوشكير، وحضور الأمينة العامة للجائزة شيخة الجابري، وناقشت اللجنة الأعمال المشاركة في فئتي الجائزة «القصة القصيرة، والمجموعة القصصية».

وأكدت لجنة التحكيم في تقريرها أن قرارات الحجب تأتي في إطار الحفاظ على المستوى النوعي للجائزة، مشيدةً في الوقت ذاته بتطور ملحوظ في الأساليب السردية والأفكار لدى بعض المشاركين، خصوصاً من فئة الشباب.



منصة ثقافية

وفي تعليقها على نتائج الدورة الحالية، أكدت شيخة الجابري، أن الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها منصة ثقافية مرموقة لاكتشاف ورعاية المواهب الأدبية الإماراتية، منوهة إلى أن الجائزة تُعد واحدة من المبادرات الثقافية المهمة التي أطلقها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتحمل بُعداً رمزياً كبيراً، لكونها تحمل اسم الكاتب والأديب الراحل غانم غباش، أحد رواد الثقافة والفكر في الدولة.



أعمال واعدة

قال الأديب عبدالحميد أحمد، رئيس لجنة التحكيم: «هذه الدورة شهدت أعمالاً واعدة تعكس تطوراً ملموساً في التجربة السردية لدى بعض الكتّاب، خصوصاً في فئة القصة القصيرة، ولاحظنا تنوعاً في الموضوعات وتوظيفاً واعياً للتقنيات الفنية، وهو ما استحق التقدير والتنويه»، ووصف الجائزة بأنها ليست فقط تكريماً، بل مسؤولية تجاه القارئ والمشهد الثقافي.

وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات لتطوير الجائزة في دوراتها القادمة، من أبرزها دعوتها إلى إضافة فئة خاصة بالقصص القصيرة جداً «أقل من 1000 كلمة»، ونشر الأعمال الفائزة في الصحف المحلية، وتنظيم ورش تدريبية للكتّاب الشباب من خلال نادي القصة، فضلاً عن إعادة النظر في معايير المشاركة وتطوير آليات فرز الأعمال.