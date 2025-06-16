الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة تفاعلية حول تحالف DataCiteUAE

أبوظبي (الاتحاد)



نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية افتراضية حول تعزيز البحث المفتوح في الإمارات: إطلاق تحالف DataCiteUAE، مؤكداً أن هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون، وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة.

بدأت الندوة باستعراض الدكتور رياض بن لعلام لمحطات مهمة في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، وصولاً إلى عام 2021 وصدور القانون الاتحادي رقم 13، الذي جرى بمقتضاه أن تكون المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني، تحت مظلة واحدة، وتطرق إلى أهمية تحالف DataCiteUAE ودور المكتبة الوطنية في إطلاقه وإنجاحه والعمل على حوكمته بمجموعة من الاستراتيجيات واللوائح والأنظمة، وهذا يعزّز وجود نظام معلومات وطني يرتكز على أدوات حوكمة صحيحة، لا سيما أن الأرشيف والمكتبة الوطنية بصدد إطلاق المستودع الرقمي، الذي يحتفظ بالإنتاج الفكري الوطني.

وشرح بن لعلام علاقة تحالف DataCiteUAE مع بنية العلم المفتوح، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف من التحالف يستدعي التعاون بين الشركاء وحوكمة هذا النشاط حتى يؤدي دوره في تسهيل الوصول إلى المواد الرقمية، وإسهامه في نشر الإنتاج الفكري المحلي عالمياً، ويُعد هذا التحالف إسهاماً مهماً على طريق التحول الرقمي. وأشار إلى أن العضوية في DataCiteUAE تسمح بإنشاء وإدارة معرفات رقمية لجميع المستودعات الرقمية في الدولة، وأوضح أهمية إيجاد استراتيجية وطنية للمعرفات الدائمة، واستعرض أبرز المؤسسات التي يمكنها الانضمام إلى التحالف.

ثم قام محمد مصطفى، مسؤول المشاركة الإقليمية في مؤسسة DataCite، بتسليط الضوء على المؤسسة، مؤكداً أنها مجتمع عالمي يتكوّن من المؤسسات البحثية، وهي تهدف إلى جعل البحث أكثر فعالية باستخدام البيانات الوصفية، التي تربط مخرجات البحث والموارد، وتقوم بتمكين استخدام وإدارة المعرفات الدائمة، ولفت إلى أن 1600 مؤسسة علمية وثقافية وأكاديمية ومتحفية انضمت إلى DataCite. وأوضح أن تحالف DataCiteUAE الذي يقوده الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسب لمجموعة واسعة من المخرجات مثل المؤلفات العامة كالكتب والوثائق والصور والرسائل الجامعية، والأطروحات والتقارير وأوراق المؤتمرات والنشرات الإخبارية.. وغيرها. واستعرض بشكل مفصّل أهمية تحالف DataCiteUAE وإسهامه في العلم المفتوح.

ثم تحول إلى أهمية معرفات الكيانات الرقمية التي من شأنها تحسين الاستكشاف والانتشار، وتحسين القابلية للوصول والاستشهاد، وإعادة الاستخدام.. وغيرها. ومعرفات المؤسسات البحثية، ومعرفات الكيانات الرقمية، ومعرّفات الأفراد والباحثين.

وفي ختام الندوة، شرحت السيدة أمل الحضرمي من الأرشيف والمكتبة الوطنية طريقة التقدّم بطلب الانضمام إلى عضوية تحالف DataCiteUAE وما يترتب على المنتسبين إلى هذا التحالف من إجراءات والتزامات.