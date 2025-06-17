معرض توثيقي للأعمال الفائزة في «العويس للإبداع»

دبي (الاتحاد)



افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، المعرض التوثيقي للأعمال الفائزة في جائزة العويس للإبداع (1990 - 2023)، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، ورشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز والمسابقات، ونخبة من الفنانين والكتّاب والمهتمين.

ضم المعرض 90 لوحة تشكيلية للفائزين في الجائزة منهم الفنانون (عبدالقادر الريس، عبدالرحيم سالم، نجاة مكي، محمد مندي، عبيد سرور)، كما ضم 77 لوحة خطية لمجموعة من الفائزين منهم (حسين السري، خالد الجلاف، محمد عيسى خلفان، فاطمة الضنحاني) و63 صورة ضوئية لنخبة من الفنانين، و20 قطعة نحتية تتميّز بالدقة والجمال والإبداع من بينها للفنانين سالم جوهر وعبدالله سالم، بالإضافة إلى 21 لوحة انفوجراف لباقة من الفنانين. كما ضم المعرض جميع الأبحاث والإصدارات الأدبية والكتب الفائزة خلال 35 عاماً من عمر الجائزة، والابتكارات العلمية المتميزة، والتي شهدت عدة جولات محلية وإقليمية ودولية مع نادي الإمارات العلمي.

وصحب المعرض محاضرة توثيقية لمسيرة الجائزة قدمها بلال البدور، ذاكراً أن عام 2025 اعتمدته اليونسكو للاحتفال بمئوية سلطان العويس، وهي مناسبة مهمة نحتفل بها هنا في ندوة الثقافة والعلوم عرفاناً بدور الراحل الكبير، بعد أن سعت لاعتمادها دولياً مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، والشكر موصول لهما على هذا العمل الجاد والمميز.