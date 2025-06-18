"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"

أعلنت شركة "أدوبي" إطلاق تطبيق "Firefly" رسميًا لأنظمة "أندرويد" و"iOS"، وذلك بعد أشهر من إعادة تصميمه وإتاحته حصريًا عبر الويب عند الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر "Adobe Max" خلال شهر أبريل الماضي.

ويُعد "Firefly" منصة تجمع أدوات أدوبي المختلفة لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والتصميمات الصوتية والمتجهة "Vector" باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم نماذج متنوعة من داخل الشركة وشركات أخرى خارجية.

ومن أبرز الإضافات التي باتت متاحة لكافة المستخدمين الآن ميزة "Firefly Boards"، وهي أداة لإنشاء لوحات إلهام رقمية تساعد في ترتيب الأفكار والوسائط؛ إذ كانت هذه الميزة متوفرة في نسخة تجريبية خاصة سابقًا، لكنها أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع مع تحسينات جديدة مثل القدرة على ترتيب الملفات المرفوعة بسهولة، وتوليد مقاطع فيديو من عناصر مرجعية، ومزامنة التعديلات عبر تطبيقات "Adobe Creative Cloud" مثل فوتوشوب.

وفي التحديث الجديد، وسّعت أدوبي قائمة نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة، لتشمل إلى جانب نماذجها الخاصة مثل "Image 4" و"Image 4 Ultra" عددًا من النماذج الأخرى الخارجية، مثل "Runway" و"Luma" و"Pika" و"Ideogram".وأكدت الشركة أن النماذج المشاركة كافة تلتزم بعدم استخدام بيانات المستخدمين لأغراض التدريب، حفاظًا على الخصوصية.