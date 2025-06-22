الإثنين 23 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

صورة للثقب الأسود تخطف الأنظار.. لكن عالِم نوبل يشكك في حقيقتها

صورة للثقب الأسود تخطف الأنظار.. لكن عالِم نوبل يشكك في حقيقتها
22 يونيو 2025 14:58

في خطوة جديدة لفهم أسرار الفضاء العميق، استخدم فريق من العلماء الذكاء الاصطناعي لتوليد صورة أكثر دقة للثقب الأسود العملاق "القوس A"، الواقع في مركز مجرة درب التبانة.

وبحسب ما أعلنه الباحثون، فإن هذا الجسم الكوني الهائل يبدو أنه يدور بسرعة قريبة من الحد الأعلى الذي يسمح به الكون، كما أن محور دورانه يبدو موجّهًا تقريبًا نحو الأرض.

لكن هذا الإنجاز العلمي لم يخلُ من الجدل، إذ أعرب الفيزيائي الألماني راينهارد غينزل، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، عن تحفظه قائلاً:

"أنا مهتم بما يفعلونه وأتفهمه، لكن الذكاء الاصطناعي ليس معجزة أو علاجًا سحريًا".
 

 


بيانات مشوشة وذكاء اصطناعي يلتقط التفاصيل


الصورة الجديدة تم إنشاؤها باستخدام بيانات جمعها تلسكوب أفق الحدث (EHT)، وهو مشروع عالمي يجمع بيانات من شبكة تلسكوبات موزعة حول الأرض، تعمل معًا لالتقاط صور نادرة للثقوب السوداء، وفقًا لموقع LiveScience.


لكن نظراً لاعتماد هذه التقنية على موجات كهرومغناطيسية طويلة، فهي شديدة التأثر بالرطوبة الجوية، ما يجعل البيانات غير واضحة، أو كما وصفها الباحثون "ضوضائية"، وقد استُبعد الكثير منها في السابق.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية

العالم مايكل يانسن، من جامعة رادبود في هولندا وأحد المشاركين في الدراسة، قال:

"من الصعب جدًا التعامل مع بيانات تلسكوب أفق الحدث، لكن الشبكات العصبية في الذكاء الاصطناعي مثالية للتعامل مع هذه التحديات".
الفريق قام بتدريب النموذج الذكي على بيانات كانت تُعتبر غير صالحة للاستخدام، وتمكنوا عبرها من استخراج صورة جديدة كشفت عن خصائص غير مرئية من قبل، مثل السرعة القصوى لدوران الثقب الأسود واتجاه محوره.

اقرأ أيضاً.. هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك 


صورة مثيرة للجدل


رغم الحماسة التي صاحبت هذه الصورة، حذّر غينزل من المبالغة في الوثوق بها، لافتًا إلى أن ضعف جودة البيانات الأولية قد يكون أدّى إلى نتائج غير دقيقة أو حتى مشوّهة.

"النتائج قد تكون منقوصة أو غير موثوقة. لا ينبغي اعتبار هذه الصورة تمثيلًا نهائيًا أو دقيقًا للثقب الأسود."
من جهته، أكد الفريق العلمي أن هذه التجربة ما تزال في مراحلها الأولى، ويخططون لمقارنتها مع بيانات أحدث وأكثر وضوحًا لتحسين النموذج والتأكد من دقة النتائج.

 


 
 لماذا نهتم بسرعة دوران الثقب الأسود؟

قياس سرعة دوران الثقب الأسود ليس مجرد فضول علمي، بل يفتح الباب لفهم أعمق لكيفية تصرّف الإشعاع والمادة في محيط هذه الأجسام فائقة الكتلة. كما يساعد هذا النوع من الأبحاث على تقدير استقرار القرص المادي المحيط بالثقب، وهو ما قد يساهم مستقبلًا في فهم آلية تشكل وتطور المجرات في الكون.

 

إسلام العبادي(أبوظبي)

 

الثقب الأسود
درب التبانة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
الرياضة
النصر يتفق مع رونالدو على التجديد حتى 2026
اليوم 13:31
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
الرياضة
مدفيديف بين العشرة الأوائل وفوندروشوفا تتقدم 91 مركزاً
اليوم 13:22
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم المتاحف ويُصلح ما أفسده الزمن
اليوم 13:10
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
التعليم والمعرفة
هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية
اليوم 13:06
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية تطلق برنامج «نوخذة أبوظبي»
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©