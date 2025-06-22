صورة للثقب الأسود تخطف الأنظار.. لكن عالِم نوبل يشكك في حقيقتها

في خطوة جديدة لفهم أسرار الفضاء العميق، استخدم فريق من العلماء الذكاء الاصطناعي لتوليد صورة أكثر دقة للثقب الأسود العملاق "القوس A"، الواقع في مركز مجرة درب التبانة.

وبحسب ما أعلنه الباحثون، فإن هذا الجسم الكوني الهائل يبدو أنه يدور بسرعة قريبة من الحد الأعلى الذي يسمح به الكون، كما أن محور دورانه يبدو موجّهًا تقريبًا نحو الأرض.





لكن هذا الإنجاز العلمي لم يخلُ من الجدل، إذ أعرب الفيزيائي الألماني راينهارد غينزل، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، عن تحفظه قائلاً:

"أنا مهتم بما يفعلونه وأتفهمه، لكن الذكاء الاصطناعي ليس معجزة أو علاجًا سحريًا".





بيانات مشوشة وذكاء اصطناعي يلتقط التفاصيل





الصورة الجديدة تم إنشاؤها باستخدام بيانات جمعها تلسكوب أفق الحدث (EHT)، وهو مشروع عالمي يجمع بيانات من شبكة تلسكوبات موزعة حول الأرض، تعمل معًا لالتقاط صور نادرة للثقوب السوداء، وفقًا لموقع LiveScience.



لكن نظراً لاعتماد هذه التقنية على موجات كهرومغناطيسية طويلة، فهي شديدة التأثر بالرطوبة الجوية، ما يجعل البيانات غير واضحة، أو كما وصفها الباحثون "ضوضائية"، وقد استُبعد الكثير منها في السابق.

العالم مايكل يانسن، من جامعة رادبود في هولندا وأحد المشاركين في الدراسة، قال:

"من الصعب جدًا التعامل مع بيانات تلسكوب أفق الحدث، لكن الشبكات العصبية في الذكاء الاصطناعي مثالية للتعامل مع هذه التحديات".

الفريق قام بتدريب النموذج الذكي على بيانات كانت تُعتبر غير صالحة للاستخدام، وتمكنوا عبرها من استخراج صورة جديدة كشفت عن خصائص غير مرئية من قبل، مثل السرعة القصوى لدوران الثقب الأسود واتجاه محوره.





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صورة مثيرة للجدل





رغم الحماسة التي صاحبت هذه الصورة، حذّر غينزل من المبالغة في الوثوق بها، لافتًا إلى أن ضعف جودة البيانات الأولية قد يكون أدّى إلى نتائج غير دقيقة أو حتى مشوّهة.

"النتائج قد تكون منقوصة أو غير موثوقة. لا ينبغي اعتبار هذه الصورة تمثيلًا نهائيًا أو دقيقًا للثقب الأسود."

من جهته، أكد الفريق العلمي أن هذه التجربة ما تزال في مراحلها الأولى، ويخططون لمقارنتها مع بيانات أحدث وأكثر وضوحًا لتحسين النموذج والتأكد من دقة النتائج.





لماذا نهتم بسرعة دوران الثقب الأسود؟



قياس سرعة دوران الثقب الأسود ليس مجرد فضول علمي، بل يفتح الباب لفهم أعمق لكيفية تصرّف الإشعاع والمادة في محيط هذه الأجسام فائقة الكتلة. كما يساعد هذا النوع من الأبحاث على تقدير استقرار القرص المادي المحيط بالثقب، وهو ما قد يساهم مستقبلًا في فهم آلية تشكل وتطور المجرات في الكون.





إسلام العبادي(أبوظبي)