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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يطّلع على آلية عمل الدبلوم الموسيقي لأكاديمية الفجيرة للفنون

محمد الشرقي خلال استقباله علي عبيد الحفيتي والفريق المرافق (وام)
19 يونيو 2025 01:44

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والفريق المرافق. واطّلع سموه خلال اللقاء، على آلية عمل الدبلوم الموسيقي الذي أطلقته الأكاديمية، والمُعتمد رسمياً من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، لتصبح بذلك أول أكاديمية في الإمارات تنال هذا الاعتماد في مجال التعليم الموسيقي.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير التعليم الفني والموسيقي في إمارة الفجيرة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء مجتمع معرفي متكامل، مشدداً على الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والأكاديمية في اكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز ثقافي وفني رائد على الساحتين المحلية والدولية.
ونوّه سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف المبادرات والمشاريع الفنية والإبداعية في الإمارة، ضمن رؤيةٍ ثقافيةٍ تعكس اهتمام حكومة الفجيرة بترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي ودولي للثقافة والفنون، وداعمٍ لتوجهات الدولة واستراتيجيتها الثقافية والإبداعية على مستوى العالم.
وقدّم علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، عرضاً حول مراحل إعداد وتطوير برنامج الدبلوم الموسيقي، وآلية تنفيذه، والجهود المبذولة لضمان جودته وفق أعلى المعايير المعتمدة، مشيراً إلى أهمية هذا الإنجاز في دعم التعليم المتخصّص، وتوفير فرص أكاديمية نوعية للمهتمين بالمجال الموسيقي في الدولة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود الأكاديمية في تطوير التعليم الفني والموسيقي في الإمارة، مشيراً إلى أهمية الدور الثقافي الذي تؤديه في صقل المواهب الفنية، وتعزيز الحضور الإبداعي للفجيرة على مختلف المستويات.
وعبّر علي عبيد الحفيتي، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكريم لإطلاق الدبلوم، مؤكداً أن اعتماد الدبلوم الموسيقي يُشكل محطةً مهمة في مسيرة الأكاديمية، ودافعاً لمواصلة تطوير البرامج الفنية المتخصّصة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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