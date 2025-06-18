قصائد تلامس الوجدان في «بيت الشعر» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 17 من يونيو 2025، شارك فيها كل من الشعراء: د. عبدالله أبو شميس، شيماء حسن، وزكريا مصطفى، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمع غفير من النقاد والشعراء ومحبي الشعر. وقدمت الأمسية رنا العسلي. وكانت البداية مع الشاعر د. عبدالله أبو شميس، الذي دارت مواضيعه حول القضايا الإنسانية الراهنة، ناسجاً من الألم صوراً بلاغية تلامس الوجدان، وألقى قصيدة بعنوان «مرثية لأشياء لا تموت»، وثانية بعنوان «عندما تكتبون مراثينا»، راسماً صورة خارج المألوف عن غرض الرثاء.

بعد ذلك، قرأت الشاعرة شيماء الحسن مجموعة من القصائد، تناولت فيها الهمَّ الذاتي والإنساني، منها قصيدة «ما لا يباع» حيث غاصت في تحولات الروح الإنسانية، لتستخلص معاني الحب والشوق والحنين، كما قرأت قصيدة أخرى حملت عنوان «مجازات عشق»، تناولت مفهوم الكتابة واللغة، وعلاقتها بروح الشعر.

واختتم الأمسية الشاعر زكريا مصطفى، الذي قرأ قصيدة بعنوان «لقاء على طريق الكلام»، فصاغ صورها الشعرية، مستلهماً إياها من مختلف مظاهر الطبيعة العربية، وألقى نصاً آخر بعنوان «في مقهى العمر»، فتح في طياته باباً يطل على أحوال الإنسان العربي المعاصر وتحدياته النفسية. وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدمة الأمسية.

