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استقبال المشارَكات في «جائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمُعْجميّة» حتّى 31 يوليو

استقبال المشارَكات في «جائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمُعْجميّة» حتّى 31 يوليو
18 يونيو 2025 23:32

الشارقة (الاتحاد)
أعلنَ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة تمديد فترة استقبال طلَبات التّرشّح للدّورة الثّامنة من جائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمُعْجميّة حتّى يوم 31 يوليو المُقبِل، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من الباحثين والدّارسين في مختلف أنحاء العالم، إذ يرغبون في تقديم أبحاثهم للمنافسة في واحدة من أبرز الجوائز المتخصّصة باللّغة العربيّة على المستوى الدّوليّ.
وتأتي الجائزة الّتي تبلغ قيمتُها الإجماليّة 100 ألف دولار أميركي، في إطار جهود المجمع لتعزيز البحث العِلمي في مجالَي اللّغويّات والمُعجميّات، حيث تُمنح مناصفةً بين محورَين رئيسَيْن: الأوّل في الدّراسات اللّغويّة، والثّاني في الدّراسات المُعجميّة، والفائز بالمركز الأوّل في كلّ محوَر يحصلُ على 30 ألف دولار، بينما ينالُ الفائزُ بالمركز الثّاني 20 ألف دولار.
وتُركّز الجائزةُ في دورتها الحالية على محورَيْن دقيقَيْن في التّخصّص: الأوّل بعنوان: «الدّراسات اللّسانيّة النَّصّيّة»، ويستهدف الأبحاث التي تتناول تحليلَ النّصوص بمستوياتها الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحْويّة والمُعْجميّة، وفق مناهج علم اللّغة الحديث. أمّا الثّاني فيتمحْوَر حول «المعاجم المؤلَّفة في مصطلحات علوم اللّغة العربيّة»، ويُعنى بتوثيق المصطلحات في مجالات النّحْو، والصّرف، والبلاغة، والعَروض، واللّسانيّات، والصّوتيّات، وفِقْه اللّغة.
ويشترط للترشّح أن يكون العمل كتاباً منشوراً بَعد تاريخ 1 يناير 2017م، ويحمل رَقْماً دوْلياً موَحّداً (ISBN)، ولم يحصل على جوائز مماثلة سابقاً، ولا تُقبل الأبحاث المنشورة في الدوْريّات المحكّمة. كما يُشترط ألّا يكون المتقدِّم قد فازَ بالجائزة من قبْل خلال السّنوات الخمْس الماضية، وألّا يتقدَّم بأكثر من عمل، أو لأكثر من محوَر.
ويُتاحُ للرّاغبين في الترشُّح تسجيل أعمالهم إلكترونياً عبْر الموقع الرّسميّ للجائزة: https://shj-arabic-award.shj.ae

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