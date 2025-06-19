"جوجل" تطلق البحث الصوتي التفاعلي بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جوجل عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثة صوتية تفاعلية مع وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة تجريبية للبحث تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة معقدة ومتعددة الأجزاء. ومن خلال دمج هذه الميزة مع خدمة "البحث المباشر"، يمكن للمستخدمين خوض محادثة صوتية حرة مع محرك البحث واستكشاف الروابط المختلفة على الإنترنت. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

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سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه الميزة من خلال فتح تطبيق جوجل والنقر على الأيقونة الجديدة "مباشر" لطرح سؤالهم بصوت عالٍ. بعد ذلك، سيستمعون إلى إجابة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويمكنهم متابعة طرح سؤال آخر.

يأتي هذا الإعلان بعد بضعة أسابيع من طرح جوجل لوضع الذكاء الاصطناعي للجميع في الولايات المتحدة. وقد اعتبر إطلاق هذه الميزة رد جوجل على خدمات شهيرة مثل بيربليكستي AI و وتشات جي بي تي للبحث من أوبن أيه آي. مع هذا التحديث الجديد، تتطلع جوجل لمنافسة أوضاع الصوت في تلك الخدمات.

تقول جوجل إن هذه الميزة ستكون مفيدة في حالات التنقل أو عند أداء مهام متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتجهيز حقيبتك لرحلة، يمكنك طرح سؤال مثل "ما هي بعض النصائح لمنع فستان من الكتان من التجاعيد في الحقيبة؟" كما يمكنك متابعة سؤال آخر مثل "ماذا يجب أن أفعل إذا ظهرت فيه التجاعيد؟".

أثناء إجراء المحادثة، ستجد روابط مباشرة على شاشتك إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد بشأن بحثك.

نظرًا لأن البحث المباشر يعمل في الخلفية، يمكنك متابعة المحادثة أثناء استخدامك لتطبيق آخر. بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار النقر على زر "نص المحادثة" لرؤية رد النص ولتستمر في طرح الأسئلة بالطريقة الكتابية إذا رغبت. كما يمكنك أيضًا مراجعة رد بحث مباشر من خلال الانتقال إلى تاريخ وضع الذكاء الاصطناعي الخاص بك. ويستخدم البحث المباشر في وضع الذكاء الاصطناعي نسخة مخصصة من Gemini مع قدرات صوتية متقدمة.



أوضحت مديرة إدارة المنتجات في بحث جوجل، ليزا ما، أن النموذج المخصص يعتمد على جودة البحث الأفضل في فئته ونظم المعلومات، حتى تحصل على ردود موثوقة ومفيدة بغض النظر عن مكان أو كيفية طرح سؤالك. وأوضحت أن البحث المباشر مع الصوت، يستخدم أيضًا تقنية توزيع الاستعلام لعرض مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المحتوى المفيد على الويب، مما يتيح فرصًا جديدة للاستكشاف.

في الأشهر المقبلة، تعمل جوجل على توسيع نطاق البحث المباشر مع إمكانية عرض ما تراه والسؤال عنه في الوقت الفعلي. وقد أعلنت جوجل عن هذه الإمكانية تحديدًا في مؤتمر I/O هذا العام. على سبيل المثال، قالت جوجل إنه يمكنك عرض مسألة رياضية صعبة على البحث وطلب المساعدة منه في حلها أو شرح مفهوم تجد صعوبة في فهمه.



