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التعليم والمعرفة

"فرق التراث الإماراتي" تستقطب زوار معرض بكين للكتاب

"فرق التراث الإماراتي" تستقطب زوار معرض بكين للكتاب
19 يونيو 2025 10:38

شهد جناح "البيت الإماراتي" في معرض بكين الدولي للكتاب، عروضا وفعاليات تراثية، جذبت اهتمام الزوار والمهتمين بالتراث والثقافة الإمارتية.

وقدمت فرقة العيالة الإماراتية، ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، عروضاً حية تعكس أصالة الفنون الشعبية الإماراتية والعادات العربية الأصيلة، ما خلق جواً من التآلف الثقافي.

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وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الاهتمام بالأدب والثقافة والتراث الإماراتي، ودعم جهود الجناح الإماراتي في المعرض في هذا المجال، والذي يعرض إصدارات متنوعة، تسهم في تعزيز التعاون المتبادل مع قطاعات النشر في الصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية بالصناعات الثقافية والإبداعية في هذا البلد، الأمر الذي يؤكد دور الفعاليات المعرفية والأدبية والفنون الشعبية كجسر للتواصل بين الشعوب.

يشار إلى أن معرض بكين الدولي للكتاب انطلق أمس في دورته الـ"31" المقامة في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى 22 يونيو الجاري.
 

المصدر: وام
بكين
التراث الإماراتي
معرض بكين الدولي للكتاب
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