الفجيرة تفوز باستضافة الأولمبياد العالمي للفلسفة 2027

الفجيرة (وام)

أعلن «بيت الفلسفة بالفجيرة» عن موافقة لجنة الأولمبياد بإيطاليا على الملفّ الّذي تقدّم به لاستضافة الأولمبياد العالمي للفلسفة في نسخته الـ35 في العام 2027.

بذلك، تكون دولة الإمارات مُمثّلةً بإمارة الفجيرة، أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي البارز، بمشاركة متوقعة تصل إلى أكثر من 60 دولة من حول العالم.

يأتي الفوز بالاستضافة ضمن مشاركة وفد «بيت الفلسفة» بالفجيرة بفعاليات الأولمبياد العالمي للفلسفة في إيطاليا، برئاسة مدير «بيت الفلسفة» أحمد السّماحي، ترافقه رئيسة قسم الفعاليّات أماني الدبّاس، بمشاركة نخبة من طلّاب الفلسفة من كلّ أنحاء العالَم.

تعقيباً على المشاركة والاستضافة، قال أحمد السّماحي إنّ "مشاركتنا في الأولمبياد العالمي للفلسفة في إيطاليا هذا العام دليل على أنّ حضور الفلسفة بات راسخاً في دولة الإمارات، وتعد تتويجاً لجهود بدأها «بيت الفلسفة» منذ ثلاث سنوات خلت ركّزت على مخاطبة الشّباب وتعزيز الفكر النقديّ لديهم".

وأضاف السماحي أنّ موافقة لجنة الأولمبياد على استضافة إمارة الفجيرة للأولمبياد العالمي للفلسفة في العام 2027 نتاج الجهود المبذولة محلياً ودولياً، عبر التأليف والمشاركة في المؤتمرات الفلسفية الدوليّة مثل الكونغرس العالميّ للفلسفة، وتنظيم المؤتمرات، وتخصيص منتديات ومؤتمرات وملتقيات للشّباب، إضافة إلى اهتمام «بيت الفلسفة» بتأليف الكتب الفلسفيّة المبتكرة الّتي تتوجّه كلّ سلسلة منها إلى فئة معيّنة بدءاً بالطّفل، ومروراً بالناشئة والشّباب، وانتهاءً بمعجم الفجيرة الفلسفيّ.