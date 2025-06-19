«إيقاع اللهجات» في «مكتبة محمد بن راشد»

دبي (الاتحاد)

ضمن برنامج الأمسيات الشعرية والقرائية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية استثنائية بعنوان «إيقاع اللهجات»، ضمّت مجموعة من الأصوات الشعرية العربية، التي قدّمت قصائدها باللهجات المحكية من مصر، والشام، والخليج.

افتتحت الشاعرة الإماراتية عائشة بن دوستين، الأمسية بمجموعة من القصائد النبطيّة، كما قدّمت قصائد وطنية عكست انتماءها واعتزازها بهويتها الإماراتية.

ومن سوريا، قدّمت الشاعرة أحلام بناوي، قصائدَ محكيّة باللهجة الشامية، اتسمت بالدفء والتأمل في مشاعر الحنين والفقد.

وقدّم الشاعر اللبناني سليمان حديفة، مجموعة من القصائد باللهجة اللبنانية، تناول فيها موضوعات الهوية والوجود والمنفى، كما خصّ دولة الإمارات بقصيدتين عبّر فيهما عن حبه وتقديره.

كما قدّم الشاعر المصري محمد تركي، قصائد بالعاميّة المصرية تمحورت حول موضوعات إنسانية، حملت مشاعر الحب والخذلان والأمل والتآخي، وترافقت الأمسية مع عزف موسيقي حي على آلة الجيتار، قدّمه الفنان محمود الحناوي. وفي الختام، كرّمت مكتبة محمد بن راشد المشاركين في الأمسية.