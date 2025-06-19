الجناح الوطني يدعو لتقديم المقترحات لبينالي البندقية للعمارة 2027

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات مفاهيمية للعمارة، خاصة بالدورة العشرين للمعرض الدولي المقرر إقامته من مايو إلى نوفمبر 2027 في مدينة البندقية الإيطالية.

ويستهدف الجناح الوطني مقترحات القيمين بمن فيهم المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون، ممن عملوا أو درسوا بدولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي تسرد قصة غير مروية من دولة الإمارات مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة.

ويجب أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية، التي تدور حول العمارة والبيئة.

كما يرحب بأفكار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، بالإضافة إلى المتقدمين الدوليين ذوي الخبرة والفهم الإقليمي ذي الصلة، ويمكن التقديم بشكل فردي أو كجزء من فريق.

والتقديم مفتوح للجميع بما في ذلك المقيمون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب على الفرق المقدمة أن تتضمن على الأقل عضواً واحداً إماراتياً أو مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أنجيلا ميجلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوض العام للجناح الوطني: «يُعدّ بينالي العمارة مساحةً للتفكير المتعمق، والتجارب، والتأمل النقدي. وتشكّل هذه الدعوة المفتوحة فرصة للقيمين الفنيين في دولة الإمارات للإسهام في الحوار المعماري العالمي، من خلال منظور متجذّر محلياً، وأبحاث تستكشف ترابط البيئة العمرانية سواء في الدولة أو خارجها».

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني: «يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التزامه بأن يكون منصة عالمية للبحث والابتكار وإبراز ثراء الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية. وفي كل عام، نوسع نطاق تواصلنا عبر دعوة دولية مفتوحة، لاستقطاب مواهب محلية وعالمية للمساهمة في الحوار الدولي حول الممارسات المعمارية ودورها في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية».

سيستضيف الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة جلسات تعريفية في أبوظبي ودبي للمتقدمين المهتمين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها قريباً.

وسيُغلق باب التقديم عند منتصف ليل 30 سبتمبر 2025 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيُدعى المتأهلون النهائيون المختارون لتقديم مقترحاتهم الكاملة في الجولة الثانية من عملية الاختيار.

يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وإرشادات التقديم عبر الرابط: http://nationalpavilionuae.org/open-call